„Überraschung: Prater-Stimmung in der Hermann-Hesse-Stadt“ verspricht die ENCW – und schenkt der Stadt für einige Tage ein Riesenrad. Am 27. Juni geht’s los.

Im Nachhinein hätte man fast selbst drauf kommen können. Auf der Internetseite der ENCW lief einige Zeit ein Countdown rückwärts – unter der Überschrift „950 Jahre Calw – wir feiern mit. Gemeinsam hoch hinaus!“

An diesem Dienstag, 24. Juni, wurde das Geheimnis zur Mittagszeit gelüftet: Die ENCW wird Besucher während des Calwer Stadtfestes – und auch noch einige Tage länger – buchstäblich hoch hinausbringen. In einem Riesenrad.

Das schenkt die ENCW der Stadt im Jubiläumsjahr zur kostenfreien Nutzung.

„Ein Bekenntnis zu Calw“

Gut, das Unternehmen verschenkt nicht direkt das ganze Riesenrad. Aber den Betrieb des selbigen für zehn Tage. „Vom 27. Juni bis zum 6. Juli können alle Besucher gratis in romantische Höhen aufsteigen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der ENCW.

„Das sensationelle Geschenk zum 950. Geburtstag der Stadt“ sei „ein Bekenntnis zu Calw – und ein großes Dankeschön an all seine Bewohner“.

„Wir schenken Calw dieses Riesenrad, weil wir Teil dieser wunderschönen Stadt sind. Hier wurde unser Unternehmen gegründet, hier sind wir zu Hause. Deshalb möchten wir den Bürgern gern etwas zurückgeben. Mit einem Riesenrad machen wir unser Stadtfest um eine Attraktion reicher, und so wird dieses Jubiläum viele Gäste aus unserer wunderschönen Region anziehen“, freut sich ENCW-Geschäftsführer Horst Graef.

ENCW lässt sich Geschenk einiges kosten

Ein Riesenrad symbolisiere immer Größe, Stärke und Übersicht. „Das hat die Stadt Calw – und das haben auch wir als ENCW-Gruppe. Insofern passt das Riesenrad auch in dieser Hinsicht super zum Stadtjubiläum“, ergänzt Horst Graef.

Die ENCW lässt sich ihr Geschenk damit offenbar einiges kosten – auch wenn das Unternehmen den Preis, wie bei Geschenken üblich, nicht beim Namen nennt.

Fest steht jedoch, dass das Riesenrad, das die Stadt Nagold für ihren diesjährigen Weihnachtsmarkt besorgen will, für drei Betriebstage knapp 21 000 Euro kosten soll, zuzüglich Übernachtungskosten für den oder die Schausteller. Hochgerechnet auf einen Betrieb von zehn Tagen würden entsprechend rund 70 000 Euro fällig. Das Riesenrad, das in Calw stehen wird, dürfte sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

Freitag 14 Uhr geht es los

An diesem Dienstag, 24. Juni, wurde um Punkt 12 Uhr übrigens der eine Countdown durch den nächsten ersetzt. Dieser zeigt an, ab wann das Riesenrad genutzt werden kann. Los geht es laut ENCW am Freitag, 27. Juni, 14 bis 22 Uhr. Am Samstag sind die Fahrzeiten von 13 bis 23 Uhr, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Vom 30. Juni bis zum 5. Juli können Höhenbegeisterte täglich von 14 bis 22 Uhr ihr Runden drehen. Letzter Betriebstag wird Sonntag, 6. Juli, von 11 bis 18 Uhr sein.

„Wir waren intern schon extrem begeistert“

Betrieben wird das Riesenrad mit 100 Prozent Ökostrom, erklärt die ENCW. „Wir haben uns mit großer Vorfreude überlegt, wie wir das Stadtjubiläum attraktiv und nachhaltig bereichern könnten. Von der Idee mit dem Riesenrad waren wir intern schon extrem begeistert. Jetzt, da wir das Geheimnis lüften können, denke ich, dass wir damit viel Freudestrahlen bei Jung und Alt erzeugen werden“, ist sich Horst Graef sicher.

Das Geschenk sei auch Ausdruck des hervorragenden Verhältnisses zwischen der ENCW und der Stadt Calw.

Fahrten sind kostenfrei

Das Riesenrad kann während der Betriebszeiten kostenfrei genutzt werden. Es wird im ENCW-Park hinter dem Kaufland in Calw stehen.

Die Betriebszeiten des Riesenrads sowie weitere Aktionen, Nutzungsbedingungen und Informationen sind auch unter www.encw.de/950jahrecalw zu finden.