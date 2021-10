1 Jetzt wissen es auch Auswärtsfans: Die neue Freiburger Fußballarena heißt "Europa-Park-Stadion". Foto: Kamera 24

Am Dienstagmittag wurden die entsprechenden, riesigen Leuchtbuchstaben an der Fassade angebracht. Pünktlich zum Bundesliga-Heimspiel am kommenden Samstag gegen RB Leipzig (ab 15.30 Uhr), dem ersten in der neuen Spielstätte am Wolfswinkel, die das Dreisamstadion ablöst und fast 35.000 Zuschauer fasst. Der Europa-Park, der den SC seit fast 30 Jahren unterstützt, hat sich schon vor Monaten die Namensrechte gesichert.