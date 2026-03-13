Riesige Auktion in New York: Rekordpreis für Gitarre von Pink-Floyd-Musiker David Gilmour

Bei einer Versteigerung in New York werden mehrere Weltrekorde erzielt. Neben dem Instrument, das den Sound von Pink Floyd prägte, zählt auch ein berühmtes Manuskript zu den Highlights der Auktion.
New York - Eine Gitarre des Pink-Floyd-Musikers David Gilmour hat bei einer Auktion in New York einen millionenschweren Rekordpreis erzielt. Die sogenannte "Black Strat", die Gilmour unter anderem bei den Aufnahmen der Pink-Floyd-Alben "The Dark Side of the Moon" (1973) und "The Wall" (1979) gespielt hatte, erzielte bei der Versteigerung des Auktionshauses Christie's umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro (14,55 Millionen US-Dollar).