1 Die Aufgaben in der Kinderbetreuung werden nicht kleiner. (Symbolfoto) Foto: Baublies

Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung muss Rottweil in den kommenden Jahren eine riesige Aufgabe schultern. Dabei ist die Stadt mit der Kinderbetreuung an sich schon am Limit angelangt. Was kommt da auf die Stadt zu? Und wie ist sie aufgestellt?















Rottweil - Die Kinderbetreuung ist in Rottweil so etwas wie eine immerwährende Baustelle. Der Bedarf an Kindergartenplätzen steigt stetig, der an Personal auch. Die Kosten belasten die kirchlichen und den städtischen Träger immens.