Riesenwellen auf Teneriffa – drei Tote in Isla Cangrejo

Erneut hat eine Riesenwelle auf Teneriffa drei Menschenleben gefordert. Trotz Warnungen wurden mehrere Personen aus einem Naturschwimmbecken ins offene Meer gerissen.
Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats hat eine Riesenwelle auf Teneriffa mehrere Menschenleben gefordert. Am Sonntag wurden an einem Naturschwimmbecken im Südwesten der beliebten spanischen Urlaubsinsel mehrere Personen ins Meer gerissen, wie der Notdienst der Kanarischen Inseln mitteilte. Drei Menschen kamen dabei ums Leben, drei weitere wurden verletzt.