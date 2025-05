Riesensause in VS: Diese Street Games könnten der ganz große Wurf werden

Street Games in VS – was nach einem Sport-Event klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als großer Wurf für den Veranstaltungskalender: Das Event hat das Zeug zum großen Stadtfest.

Überschrieben ist die Veranstaltung mit „Dein Sportwochenende 2025“ – Sport, Spiel und Gemeinschaft soll es bieten. Intensiv wurde während der letzten Wochen am Programm gestrickt und jetzt steht fest: Die Street Games VS vom 27. bis 29. Juni in und rund um die Helios-Arena in Schwenningen werden weit mehr sein als ein Sportwochenende.

Das Programm, das die Veranstalter gestrickt haben, hat einen echten Event-Charakter und dürfte eine denkbar breite Masse ansprechen – bei freiem Eintritt. Man ging in die Vollen – und geht das vielversprechende Konzept auf, sollen die Street Games VS künftig regelmäßig stattfinden.

Im Zentrum stehen natürlich die eigentlichen „Street Games“ mit 3x3-Basketball-Turnieren für Männer, Frauen und Jugendliche sowie Street-Soccer-Turnieren für Fußballer im Modus Drei-gegen-Drei und nicht zu vergessen, das große Basketball-Schulturnier für alle Schulen in VS am Freitag, 27. Juni. Aber das ist noch längst nicht alles.

Die Vorfreude auf die Street Games VS ist groß (von links): Jonas Hilsenbeck, Felicitas Heinrich, Lisa Erlenbusch von der Stadt Villingen-Schwenningen, Jürgen Fischer und Jörg Kluge von der Vivida BKK, Oberbürgermeister Jürgen Roth, Christian Helbig von der Kunsteisbahn VS, Marko Juric von Boxing VS sowie Diego Santos von Black Forest Basketball. Foto: Sarah Gleichauf

Das Programm ist randvoll – es gibt ganz viel spannenden Sport zum Zuschauen und Mitmachen gleichermaßen von Basketball übers Boxen, Eishockey, Klettern sowie Twirling oder Fußball-Akrobatik bis hin zum Fußball. Darunter sind echte Highlights – hier boxt beispielsweise die serbische Nationalmannschaft oder zeigt der amtierende Deutsche Meister im Football Freestyle, Chris Bennet Bröker, nicht nur seine Show, sondern gibt sogar Workshops für alle, die selbst lernen wollen, wie man mit dem Ball am Fuß zaubert.

Viel mehr als ein Rahmenprogramm

Und dann ist da noch das sonstige Programm, das den Namen Rahmenprogramm längst nicht mehr verdient: Die Besucher können an Führungen durch die Helios-Arena teilnehmen und ganz tief eintauchen hinter die Kulissen der Wild-Wings-Heimstätte und in die Katakomben – Insider-Infos inklusive, versteht sich. Es gibt eine Kletterwand und eine Hüpfburg, ein Torschussradar und ein Eishockey-Camp, Auftritte des Kinderchors Notenhüpfer und der Neckarusos, Twirling-Shows und jede Menge Mitmach-Aktionen.

Vom eigenen Müsli bis zum Freestyle-Kick

Unter den letztgenannten beispielsweise gibt es eine Station namens „Mach Dein eigenes Müsli“, an der die Besucher ihr eigenes Müsli aus einer ganzen Fülle an Zutaten kreieren und mit nach Hause nehmen können. Beim Vivida bkk Kids Day können Kinder einen Parcours durchlaufen, fleißig Stempel in ihrem Aktionspass sammeln und eine Medaille mitnehmen. Alle Stationen stehen auch einzeln zur Verfügung und überall gibt es Gewinne abzusahnen.

Und dann ist da noch der Deutsche Meister im Fußball-Freestyle, Chris Bennet Bröker, bei dem man in Workshops coole Freestyle-Tricks lernen kann. Last but not least: Es gibt jede Menge kulinarischen Genuss – der SERC, Boxing VS, die Black Forest Panthers und der Basketballverein VS bewirten während der Street Games und runden den Freizeitgenuss auch kulinarisch ab.