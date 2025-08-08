Riesenfest für die Grundschule: Afterworkparty in Schuttern ist Besuchermagnet

Mit Musik und noch mehr Geselligkeit feierte Schuttern die erste Afterworkparty bei der Bäckerei Baumert.
Stefan Baumert ist der Sohn von Klaus und Mariechen Baumert und führt die Bäckerei weiter. Ortsvorsteher Jürgen Silberer war es ein Herzenswunsch, mit ihm die erste Afterworkparty zu feiern. Einerseits reiche der Platz aus und andererseits wird mit dem Fest bei Baumerts auch an das Ehepaar „Klaus und Mariechen Baumert“ erinnert. „De Baumert Klaus“, wie heute noch in Schuttern der Name klingt, „hat immer gern gefeiert“, erklärte Silberer.