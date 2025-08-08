Riesenfest für die Grundschule: Afterworkparty in Schuttern ist Besuchermagnet

Stefan Baumert ist der Sohn von Klaus und Mariechen Baumert und führt die Bäckerei weiter. Ortsvorsteher Jürgen Silberer war es ein Herzenswunsch, mit ihm die erste Afterworkparty zu feiern. Einerseits reiche der Platz aus und andererseits wird mit dem Fest bei Baumerts auch an das Ehepaar „Klaus und Mariechen Baumert“ erinnert. „De Baumert Klaus“, wie heute noch in Schuttern der Name klingt, „hat immer gern gefeiert“, erklärte Silberer.

Den Menschen hat das Bad in der Menge gefallen, auch wenn manche den Wunsch hegten, vielleicht doch lieber die ganze Straße „Im Oberdorf“ zu sperren. Ein Fest im Zentrum sollte es jedoch sein und es hatte jegliche Erwartungen von Ortsvorsteher Silberer übertroffen. Für Musik sorgten die Driewili-Stampfer und das Trio Eddy Haid, Maddy und Georg Eichhorn.

Besser, größer und erfolgreicher hätte wohl die Afterworkparty „bei Stefan an der Rampe“ in Schuttern nicht verlaufen können, so Silberer.

Immer wieder erinnerten sich die Gäste an Klaus Baumert

Musik, Essen und Trinken und jede Menge Partystimmung für die Kinder der Grundschule in Schuttern – den dorthin fließen die Einnahmen aus dem Fest. Und das freut natürlich auch den neuen Schulleiter Oliver Bensch. An der Grundschule findet ein jahrgangsgemischter Unterricht statt, das gilt dort als der ideale pädagogische Ansatz, den die Kinder und auch die Eltern lieben. Erste und zweite Klasse sowie dritte und vierte Klasse einen sich in einer Kombinationsklasse, die ihre Wirkung zeigt. Zur weiteren pädagogischen Prägung fehle eine Werkstatt. Der Raum dafür stehe an der Schule zur Verfügung nur für die Inneneinrichtung fehle das nötige Kleingeld. Mit 3000 Euro Investitionskosten wird gerechnet. Geld, das im Haushalt der Schule in keinster Weise enthalten ist.

Damit kommt Schutterns Ortsvorsteher Silberer ins Spiel, der die Idee für die Afterworkparty hatte. Aber nicht nur an die Grundschule sollte gedacht werden: Immer wieder tauchten bei den Gästen Erinnerungen an Bäckermeister Klaus Baumert auf.

Silberer wollte schon so lange eine Afterworkparty für Schuttern organisieren. „Bei Stefan der Rampe“ sei der ideale Standort, erklärte er gegenüber unserer Redaktion. Zumal die Bäckerei seit Bestehen die Vereinswelt unterstütze.

Neuer Rektor erklärt pädagogischen Ansatz der Kombinationsklasse

Rektor Bensch betonte in einem kurzen Interview mit Silberer: „Es gilt, diese tolle Schule als Außenstelle zu bewahren.“ Ideal sei deren Standort mit Sporthalle in direkter Nachbarschaft und großem Pausenhof. Das Modell der kleinen Grundschule mit jahrgangsgemischtem Unterricht habe sich bestens bewährt. Die Grundschule brauche die Unterstützung von außen. „Unsere Kinder sind hier bestens aufgehoben“, betonte Bensch einmal mehr. Während sich für Schuttern der jahrgangsgemischte Unterricht bewährt habe, sei die Jahrgangsklasse in Friesenheim eine tolle Sache.

Respekt und Dank zollten alle gegenüber Stefan und Rudi Baumert, die die Fläche und ihre umfangreiche Unterstützung für die Afterworkparty zur Verfügung gestellt haben. Die Gäste erlebten heitere Momente der Gemeinschaft und es breitete sich ein riesiges Gefühl von Urlaubsstimmung aus. Wer zu später Stunde nach Hause gefahren ist, war bereits in Wochenendstimmung.

Das nächste Fest

Am 15. August wird das nächste große Fest in Schuttern gefeiert. Nach dem Gottesdienst zu Mariä Himmelfahrt geht es zum Mittagessen in die Offohalle, wo der TuS für hunderte von Menschen die Bewirtung übernehmen wird.