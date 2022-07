4 Von Mallorca-Party bis Elfmeterturnier: Das Jubiläum des FC Altburg konnte sich sehen lassen. Foto: Patrick Lörcher

Nach zweimaligem Verschieben konnte der 1. FC Altburg am Wochenende nun endlich sein großes Jubiläum feiern. Seit 100 Jahren rollt in Altburg der Ball. Mallorca-Party, die Band Blaumeisen, ein Elfmeterturnier und der Familiensonntag zogen an drei Tagen die Massen an.















Calw-Altburg - Man soll die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es im Volksmund. Blöd nur, wenn das Fest in eine Pandemie samt Lockdown und Kontaktbeschränkungen fällt. Da ging es den Fußballern aus Altburg wie so vielen Vereinen in den vergangenen beiden Jahren. Denn der 1. FC Altburg wurde 1920 gegründet. 2020 hätte der 100. Geburtstag gefeiert werden sollen. Das wurde jetzt – mit zwei Jahren Verspätung – nachgeholt.

"Das waren jetzt so vier oder fünf Jahre Planungsphase", scherzt der Vorsitzende Armin Kober. Und er stehe ja erst seit vergangenem Jahr an der Spitze des Vereins. Davor habe Jürgen Bauer die Geschicke geleitet. Aber es sei allen von Anfang an klar gewesen, dass es zu diesem Anlass etwas großes geben müsse. Ein sechsköpfiges Festkomitee schmiedete schließlich den Plan für das ganze Wochenende.

450 Arbeitsdienste am Wochenende

"Wir haben da alle viel geopfert", so Kober. Diverse Urlaubstage hätten die Vorbereitungen in Anspruch genommen. Man habe einen brutalen Aufwand betrieben. Es sei aber schön zu sehen, wie alle im Verein mitziehen würden. Das sei auch ein Zeichen dafür, dass der Generationenwechsel funktioniert habe. Er sei mit 37 mittlerweile ja einer von den ältesten, meinte Kober. 450 Arbeitsdienste am Wochenende seien für einen Verein mit knapp 380 Mitgliedern schon viel.

2200 Gäste allein bei der Mallorca-Party

Der Freitag startete mit der Mallorca-Party. Ikke Hüftgold, Tobee, Isi Glück und Lorenz Büffel heizten Menge und Festzelt kräftig an. "2200 Leute waren da", so Kober zu dem Auftakt. Die Stimmung sei gigantisch gewesen. So etwas habe es in Altburg noch nicht gegeben, schwärmte Kober.

Am Samstag wurde dann auch mal gegen den Ball getreten, es war ja schließlich das Jubiläum eines Fußballvereins. Allerdings hielt sich die Bewegung bei hochsommerlichen Temperaturen in Grenzen. 30 Teams traten zum Elfmeterturnier an. Am Ende setzte sich die Mannschaft "Balla Balla Ballerina" durch. Abends traten die Blaumeisen auf. "Das war gemütlicher als auf der Malle-Party", so Kober. So um die 900 Leute seien zum Auftritt der Band gekommen.

Tausende Besucher an drei Tagen

Sonntags bildete ein Familientag den Abschluss des Festwochenendes. Bei abermals bestem Wetter kamen nochmals mehr als 1000 Besucher. Die Altburger Vereine stellten sich vor, die Trachtenkapelle spielte und etwas gekickt wurde auch noch.

Am Sonntagnachmittag zog Kober ein positives Fazit: "Es war grandios", freute er sich über das gelungene Festwochenende. Die Leute hätten ihren Spaß gehabt, alles habe gut funktioniert. Viele Gäste hätten die gute Organisation gelobt. Er sei komplett übermüdet, aber auch sehr glücklich, fasste Kober seinen Gemütszustand im Gespräch zusammen.