Schreckmoment: Riesenhai umkreist kleines Boot an kroatischer Küste

Einen seltenen Riesenhai live zu sehen, ist an sich schon wie ein Sechser im Lotto. Doch ein kroatischen Fischer hat den ultimativen Jackpot gezogen: Er filmt den Riesenfisch, während dieser sein Boot nur wenige hundert Meter von der kroatischen Küste entfernt umkreist.

Seltsame Begegnungen mit einer Riesenart der Ozeane. 29. August 2019: Arbeiter der in dänischen Gewässern liegenden Bohrplattform Syd Arne rund 240 Kilometer westlich von Esbjerg in der Nordsee entdecken einen Riesenhai. Ein vom dänischen Fernsehsender TV2 veröffentlichtes Video zeigt, wie der Hai im blauen Wasser daher schwamm. Die Nordsee gehört zum Verbreitungsgebiet des Riesenhais (Cetorhinus maximus). Allerdings wird er dort nicht sehr häufig gesichtet.

Riesenhaie sind völlig harmlos. Sie gehören sie neben den Wal- und Riesenmaulhaien zu den drei Hai-Arten, die filtrieren. Foto: Imago/Nature Picture Library

24. Februar 2023: Eine seltene Begegnung hatten Wissenschaftler des Aquariums Pula bei morgendlichen Bootsausfahrt. Vor der Küste Kroatiens filmt die Meeresbiologin Danijela Mioković einen Riesenhai.

Mit bis zu 12 Meter Länge sind Riesenhaie nach Walhaien die zweitgrößte Fischart. Foto: Imago/Nature Picture Library

15. März 2024: Zwischen Santa Croce und Marina di Aurisina im Golf von Triest (Italien) wird ein Riesenhai gesichtet, der nun auf etwa acht Meter Länge geschätzt wird. Für die Artenvielfalt im Golf von Triest sei das eine wunderbare Nachricht, schreibt das Nationale Institut für Ozeanografie und angewandte Geophysik (OGS).

13. April 2025: Ein Fischer filmt nur wenige hundert Meter von der kroatischen Küste entfernt einen Riesenhai, der um sein Boot Kreise zieht. Aufnahmen von diesem gigantischen Exemplar sind in den sozialen Netzwerken aufgetaucht.

Die Kommentarspalten füllen sich schnell mit Bemerkungen wie „Was für ein wunderschönes Biest“, „Ein wunderschönes Exemplar“, „Rezept für einen Herzinfarkt“ oder „Ich hätte Todesangst, den in meiner Nähe zu sehen“.

Der kroatische Meeresbiologe Pero Ugarković postet sie in seiner Facebook-Gruppe „Živi svijet Jadranskog mora“ („Lebendige Welt der Adria“). Der Fischer, ein Facebook-User aus dem kroatischen Rijeka, der sich „Cali Mero“ nennt, drückt genau in dem Moment auf sein Handy, als der Riesenfisch an seinem Boot vorbeischwimmt.

In 54-Sekunden-Video ist zuerst nur eine Flosse zu sehen: Dann wird die Silhouette des Cetorhinus maximus unter der Wasseroberfläche zu erkennen.

„Riesenhaie werden bis zu zehn Meter lang und bis zu vier Tonnen schwer, ernähren sich aber ausschließlich von Plankton und sind für Menschen völlig ungefährlich“, erklärt Meeresbiologe Pero Ugarković der „Kleinen Zeitung“ aus Österreich.

Riesenhaie sind völlig harmlos. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Meeresschutz gehören sie neben den Wal- und Riesenmaulhaien (Megachasma pelagios) zu den drei Haiarten, die filtrieren. Mit bis zu 12 Meter Länge sind Riesenhaie nach Walhaien (Rhincodon typus) die zweitgrößte Fischart.

Man findet Riesenhaie überwiegend in kühl gemäßigten bis tropischen Gewässern. Foto: Imago/Nature Picture Library

Riesenhaie schwimmen mit weit geöffnetem Maul durch das oberflächennahe Wasser und filtert dabei Plankton und bis zu 1,5 Millionen Liter Wasser pro Stunde. Ihre Lebenserwartung wird auf mehr als 50 Jahre geschätzt. Man findet sie überwiegend in kühl gemäßigten bis tropischen Gewässern.