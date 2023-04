Was wird bei der Kömpf-Kreuzung in Calw gebaut?

1 Große Baumaschinen sind derzeit nahe der B 296 am Werk. Foto: Klormann

Wer dieser Tage auf der B 296 Richtung Calw unterwegs war, dürfte sich gewundert haben. Denn im Stammheimer Feld wird auf einer großen Fläche gearbeitet. Wir haben nachgefragt, was dort entsteht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











So viel vielleicht vorab: Nein, an der Bundesstraße 296 in Calw, direkt an der Abfahrt ins Stammheimer Feld, gegenüber des Bauzentrums Kömpf, wird nichts gebaut – zumindest nicht direkt. Auch wenn die momentan dort laufenden Arbeiten anderes vermuten lassen.

Tatsächlich entsteht auf diesem Grundstück der Stadt Calw derzeit ein Lagerplatz für alle Geräte, Maschinen und Materialien, die für den Bau der Hesse-Bahn gebraucht werden – weil es dafür sonst keine geeignete Fläche in der Nähe gibt.

Damit nicht alles im Schlamm versinkt

Wie Calws Oberbürgermeister Florian Kling auf Nachfrage unserer Redaktion erläutert, würden auf dem Areal nun ein Kiesbett sowie eine asphaltierte Zufahrt geschaffen – gewissermaßen, damit das ganze Material, das dort vorübergehend seinen Platz finden soll, nicht im Schlamm versinkt.

Apropos vorübergehend: Der Bereich wird voraussichtlich rund ein Jahr lang, also bis Frühjahr 2024, als Lagerfläche dienen. Danach, so Kling, soll alles wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden.