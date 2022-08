Es ist Montagabend, 8. August. Zwei Mitglieder der Anglervereinigung Pfohren sind am Riedsee unterwegs. Sie wollen den milden Abend nutzen, um dort die Angel auszuwerfen. Dazu wird es an diesem Tag allerdings nicht kommen. Im flachen Wasser am Ufer des Sees entdecken sie nämlich tote Fische.