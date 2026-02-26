Riedöschinger Verein: Die Seppelkids sind wertvolle Helfer

Ein kleiner Verein stemmt große Veranstaltungen. Die Jüngeren spielen im Seppelwaldverein eine wichtige Rolle. Bei der Familienaktion gibt’s einen neuen Versuch.

Der Seppelwaldverein Riedöschingen stellt als kleiner Verein sehr viel auf die Beine. Dies ging aus der jüngsten Generalversammlung im Rathaus hervor. Der Vorsitzende Mathias Nemsch begrüßte die knapp 20 aktiven Mitglieder und freute sich in seinem Bericht besonders darüber, dass auch die inzwischen immer weiter heranwachsenden Seppelkids schon sehr viel mithelfen können.

Dadurch sei es dem Verein trotz seiner überschaubaren Größe möglich, auch größere Veranstaltungen wie den Weihnachtsbasar am ersten Adventssonntag mit dem stets gut angenommenen Mittagessen-Angebot aus eigener Kraft zu stemmen.

Rückblick Schriftführerin Leni Nemsch ging in ihrem Jahresrückblick auf die einzelnen Aktivitäten ein. Der Verein hat sich an den Veranstaltungen der Vereinsgemeinschaft beteiligt, darunter am Programmabend, am reaktivierten Maibaumstellen sowie am Herbstfest. Bei letzterem stellten die Mitglieder das komplette Kinderprogramm mit Ponyreiten und Hüpfburg auf die Beine.

Resonanz enttäuscht Die Nikolausaktion fand im vergangenen Jahr erstmals nicht mehr als Ritt durch das Dorf statt, sondern am Nikolausabend vor dem Rathaus in Verbindung mit dem dort geöffneten Adventsfenster. Die Veranstalter zeigten sich über die Resonanz enttäuscht und bemängelten die fehlende Wertschätzung für diese Aktion, da nur etwa zehn Kinder mit ihren Familien kamen. Der Großteil der 80 gepackten Nikolaustüten wurde somit schließlich an ein Kinderhospiz und Pflegeheim in Schwenningen gespendet.

Finanzen Kassierer Thomas Zeller, der dieses Amt bereits seit über 30 Jahren innehat, gab einen Einblick in die finanzielle Lage des Vereins. Trotz eines etwas geringeren Umsatzes beim Weihnachtsbasar konnte der Verein vom Wegfall der Umsatzpacht profitieren und verzeichnete somit einen höheren Ertrag. Die beiden Kassenprüfer Sabine Doll und Leon Jegg bestätigten ihm eine einwandfreie Kassenführung.

Wahlen Nahezu alle Amtsinhaber stellten sich erneut zur Wahl. Somit konnten für die nächsten beiden Jahre der erste Vorsitzende Mathias Nemsch, der zweite Vorsitzende Rainer Linke, Kassierer Thomas Zeller, Schriftführerin Leni Nemsch, Beisitzer Noah Bach sowie die Kassenprüfer Sabine Doll und Leon Jegg einstimmig in ihren Funktionen bestätigt werden.

Von Anfang an dabei

Dank an Thorsten Frank Lediglich Beisitzer und Gründungsmitglied Thorsten Frank gab sein Amt aufgrund seines Wegzugs an Sandra Nemsch ab. Für seine langjährige Tätigkeit, in der er von der Gründung im Jahr 1993 über die Tätigkeit als erster Vorsitzender von 1995 bis 2014 sowie seither als Beisitzer viel Verantwortung in der Vorstandschaft übernommen hat – was einen großen Verdienst für den Seppelwaldverein darstellt – wird er im Nachgang ein Präsent erhalten.

Im Team mit der Feuerwehr

Jonas Rothermund bedankte sich als Vertreter der Feuerwehr-Abteilung Riedöschingen für die gelungene Zusammenarbeit, da sich beide Vereine bei Bedarf mit Helfern unterstützen. Rothermund stellte das Programm für das Doppeljubiläum mit 100 Jahren Feuerwehr sowie 30 Jahren Jugendfeuerwehr vor, bevor der Abend für die Vereinsmitglieder mit einem Abendessen ausklang.

Ein neuer Versuch

Nikolausaktion

Da das Bewirtungsangebot beim Adventsfenster 2025 gut angenommen wurde, startet der Verein in diesem Jahr einen erneuten Versuch und wiederholt die Aktion in Kombination mit dem Adventsfenster am Rathaus. Er hofft, dass die Euphorie aus früheren Jahren zumindest ein Stück weit zurückkehrt und wieder mehr Familien an dieser Aktion teilnehmen und sich am Anblick des Nikolaus auf seinem geschmückten Pferd und seiner Weihnachtswichtel erfreuen werden.