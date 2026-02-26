Riedöschinger Verein: Die Seppelkids sind wertvolle Helfer

Ein kleiner Verein stemmt große Veranstaltungen. Die Jüngeren spielen im Seppelwaldverein eine wichtige Rolle. Bei der Familienaktion gibt’s einen neuen Versuch.
Der Seppelwaldverein Riedöschingen stellt als kleiner Verein sehr viel auf die Beine. Dies ging aus der jüngsten Generalversammlung im Rathaus hervor. Der Vorsitzende Mathias Nemsch begrüßte die knapp 20 aktiven Mitglieder und freute sich in seinem Bericht besonders darüber, dass auch die inzwischen immer weiter heranwachsenden Seppelkids schon sehr viel mithelfen können.