Riedmatteschlurbi Liel: Wie schwer ist der Schlurbi-Kürbis?
Die Schlachtplatte lockte wieder zahlreiche Besucher nach Liel. Foto: Silke Hartenstein

Die Riedmatteschlurbi Liel luden zum Herbstfest mit Metzgete rund um die Schlossgartenhalle ein.

Um die Mittagszeit war der Platz vor der Lieler Schlossgartenhalle voller Festbesucher. Zur Musik der „Knaschtbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger, mit warmer Bekleidung und gut gefüllten Tellern voller dampfender Speisen ließ es sich draußen trotz kühlem Wetter gut verweilen. Weitere Sitzgruppen wurden diesmal in der Halle aufgestellt. Sei es wegen der zusätzlichen Sitzplätze oder wegen der vielen Fans der Metzgete aus eigener Herstellung: Schlachtplatte, Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst waren um 12.45 Uhr bereits ausverkauft. Hungrig bleiben musste man deswegen nicht, neben Schweinsbrägel und vegetarischem Kürbiscurry mit Bandnudeln gab es Gegrilltes und Pommes aus der Teufelsküche, warme Waffeln vom Kindergarten-Förderverein und eine große Auswahl an Kuchen.

 
Wenn die letzte Blut- und Leberwurst aus dem Kessel draußen ist, wird geputzt - in diesem Fall von Chris Zimmermann Foto: Silke Hartenstein

Friedbert Meyer hatte zahlreiche Kürbisse gespendet, und so gehörten viele Zierkürbisse mit zur Tischdeko, zudem ruhte auf einem stabilen Hocker ein besonders dicker Kürbis samt der Botschaft „Schätze das Gewicht vom Schlurbi-Kürbis“. Als Gewinn gab es zwei Freikarten für den Lieler Zunftabend am 7. Februar 2026. Wie Riedmatteschlurbi-Chefin Simone Meyer erzählte, sei auch der 51,5 Kilogramm schwere Kürbis zusätzlich zu den Freikarten an den glücklichen Gewinner gegangen.

Die Besucher durften das Gewicht des Schlurbi-Kürbisses schätzen. Es waren 51,5 Kilogramm Foto: Silke Hartenstein

Bereits am Vorabend bei der Afterwork-Party am kühlen Donnerstagabend gab es Gegrilltes aus der Teufelsküche und jede Menge Getränke am Wein- und Bierbrunnen. Es sei etwas weniger los gewesen als sonst, meinte Meyer, sah es jedoch gelassen: „Natürlich isch’s eweng chalt, aber s’ isch halt Herbst“.

 