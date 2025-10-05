Riedmatteschlurbi Liel: Wie schwer ist der Schlurbi-Kürbis?

1 Die Schlachtplatte lockte wieder zahlreiche Besucher nach Liel. Foto: Silke Hartenstein Die Riedmatteschlurbi Liel luden zum Herbstfest mit Metzgete rund um die Schlossgartenhalle ein.







Um die Mittagszeit war der Platz vor der Lieler Schlossgartenhalle voller Festbesucher. Zur Musik der „Knaschtbrüder“ Jeannot und Christian Weißenberger, mit warmer Bekleidung und gut gefüllten Tellern voller dampfender Speisen ließ es sich draußen trotz kühlem Wetter gut verweilen. Weitere Sitzgruppen wurden diesmal in der Halle aufgestellt. Sei es wegen der zusätzlichen Sitzplätze oder wegen der vielen Fans der Metzgete aus eigener Herstellung: Schlachtplatte, Kesselfleisch, Blut- und Leberwurst waren um 12.45 Uhr bereits ausverkauft. Hungrig bleiben musste man deswegen nicht, neben Schweinsbrägel und vegetarischem Kürbiscurry mit Bandnudeln gab es Gegrilltes und Pommes aus der Teufelsküche, warme Waffeln vom Kindergarten-Förderverein und eine große Auswahl an Kuchen.