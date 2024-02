1 Großbrand in Riederich Foto: dpa/Kohls

Beim Brand in einer Zimmerei in Riederich entsteht ein Schaden in Millionenhöhe. Auch ein benachbartes Industriegebäude sowie die Fassade eines Wohnhauses sind betroffen.









Bei einem Brand in einer Zimmerei in Riederich (Landkreis Reutlingen) ist ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Verletzte gab es nicht, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Das Feuer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in dem Betrieb ausgebrochen.