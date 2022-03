4 Am 2. Dezember 2021 wurde diese Foto von Hesham A. auf seinem Profil hochgeladen. Der Ort: Vermutlich London Foto: Screenshot/Facebook

Jetzt gibt es Facebook-Posts, die den Aufenthaltsort des untergetauchten Hesham A. (Name geändert) verraten könnten. Der Friseur ist der Schlüsselzeuge im Prozess um den ermordeten Nordstetter Immobilienunternehmer Michael Riecher. Er hatte Omran Mohammed A. den Komplizen Iyad B. vermittelt.















Rottweil/Horb-Nordstetten - Das war ein Sieg für die Verteidiger der Angeklagten Omran A. und Iyad B. im Riecher-Mordprozess: Erst wurde ein Schöffe aussortiert. Wegen Befangenheit. In der letzten Sitzung hatte er am Handy gespielt. Jetzt verkündet der Vorsitzende Richter Thomas Geiger: Dieser Schöffe wird ausgetauscht. Der Richter: "Er hat in seiner Stellungnahme angegeben, dass er mit seiner Tochter Whatsapp-Nachrichten während er Hauptverhandlung geschrieben hatte. Trotz der Ansprache von Rechtsanwalt Alexander Hamburg hat er das Smartphone weiter benutzt. Wenn ein Schöffe in der Hauptverhandlung Dinge des privaten Bereichs zu erledigen hat, ist die Aufmerksamkeit des Schöffen weiter eingeschränkt."