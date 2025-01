Riecher-Mord in Horb-Nordstetten: Werden die verurteilten Täter abgeschoben?

Riecher-Mord in Horb-Nordstetten

1 Omran A. am 11. Oktober 2022 auf dem Weg in den Gerichtssaal. Das Landgericht Rottweil verurteilte ihn wenige Minuten später zu lebenslänglich wegen Mord an Michael Riecher. Foto: Jürgen Lück

In der letzten Verhandlung im Prozess um den Mord am Horber Immobilienunternehmer Michael Riecher bekam Iyad B. drei Monate mehr Haft. Ob er schon wieder auf freiem Fuß ist und ob Omran A. abgeschoben wird.









Link kopiert



Der Mord am Tag nach Allerheiligen 2018 am Immobilienunternehmer Michael Riecher wühlte die ganze Region um. In insgesamt drei Gerichtsverhandlungen wurden der syrische Flüchtling Omran A. letztendlich zu lebenslang und sein Komplize Iyad B. (staatenloser Palästinenser) zu neun Jahren verurteilt.