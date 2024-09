Stefan Kirchmair aus Österreich hat den 24. Riderman gewonnen. Fabian Thiele siegte auf der Schlussetappe. Bester Fahrer des RC Villingen war Patrick Bucher, der am Wochenende zweimal in die Top 30 fuhr. Der ehemalige Tour-de-France-Sieger Jan Ullrich startete am Sonntag und kam als 665. über eine Stunde nach Thiele ins Ziel.