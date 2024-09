Tolle Stimmung herrschte drei Tage lang in der Kurstadt, wo wieder einmal zahlreiche Räder rollten. Grund war diesmal der Riderman, eines der ältesten Jedermannrennen in Deutschland. Mit der 24. Auflage wurde ein Teilnehmerrekord aufgestellt, nahezu 2000 Frauen und Männer traten kräftig in die Pedale.