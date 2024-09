Der Riderman, eines der renommiertesten deutschen Jedermann-Radsportevents, geht in die 24. Runde und verspricht erneut ein Spektakel für alle Radsportbegeisterten.

Vom 6. bis 8. September 2024 wird Bad Dürrheim zum Mekka für Radsportfans aus der ganzen Welt. Neben den über 1000 Hobby-Radsportlerinnen und Radsportlern, die in diesem Jahr erwartet werden, hat sich mit Jan Ullrich auch ein ganz prominenter Name in die Starterliste für das Straßenrennen am Sonntag eingeschrieben.

In diesem Zusammenhang wird sich auch das Ende Mai eröffnete Jan Ullrich Cycling Museum mit verlängerten Öffnungszeiten am gesamten Riderman Wochenende präsentieren. Das Motto „Ride like a Pro“ zieht sich erneut durch alle drei Etappen des Riderman.

Die 15,8 Kilometer lange Zeitfahrstrecke am Freitag von Bad Dürrheim nach Oberbaldingen und zurück bleibt unverändert. Sie führt vom Start über die Hirschhalde nach Oberbaldingen, der erste Startschuss wird um 13 Uhr fallen. Die Straßensperrung wird ab 12.30 bis 19 Uhr erfolgen, von Bad Dürrheim die K 5705 entlang bis nach Oberbaldingen, Einmündung Kirchäcker.

Königsetappe am Samstag

Die anspruchsvolle Königsetappe über 117 Kilometer und knapp 1500 Höhenmeter am Samstag wurde aufgrund von Baustellen und durch Erdrutsche nicht mehr fahrbare Passagen kurzfristig und deutlich angepasst und führt erstmals über Geisinger Gemarkung. Auf dieser Strecke wird Phasenweise gesperrt. Startschuss ist kurz nach 11 Uhr, die letzten Sperrungen auf der Strecke sollen gegen 17.05 Uhr beendet sein.

Bei der dritten und letzten Etappe am Sonntag über 94 Kilometer und knapp 1100 Höhenmeter wurde die Strecke ebenfalls angepasst, wobei der attraktive Anstieg von Talheim nach Öfingen erneut Teil des Rennprogramms sein wird. Die Sperrungen auf der Strecke erfolgen hier auch wieder Phasenweise, die erste ab 10.25, die letzte soll gegen 15.15 Uhr aufgehoben sein.

Foto: Strohmeier

Im Start/Zielbereich ist die Salinenstraße in Bad Dürrheim sowie der Großraumparkplatz ab Donnerstag, 6. September komplett gesperrt, auch der Parkplatz an der Salinensporthalle kann nicht erreicht werden. Die Bushaltestellen Busbahnhof und Scheffelstraße sind in die Schulstraße verlegt.

Organisator Rik Sauser freut sich über die guten Anmeldezahlen und verkündet stolz, dass der Riderman erneut Teil des nationalen „German Cycling Cup“ ist und die vorletzte Station für alle Jedermänner und -frauen darstellt. Die Frist zur Voranmeldung für den Riderman ist abgelaufen. Kurzfristige Nachmeldeplätze vor Ort sind am Rennwochenende aber noch verfügbar.

Teil der Damenbundesliga

Ein weiteres wiederholtes Highlight sind die Frauen und Juniorinnen der „Müller - Die lila Logistik Rad-Bundesliga“ mit ihren drei Final-Etappen im Rahmen des Riderman. Bei den anspruchsvollen Strecken der beiden Straßenrennen müssen auch die Bundesligasportlerinnen ihr Können beweisen.

Zusätzlich können Besucher den Riderman am Samstag und Sonntag per Livestream im Internet oder vor Ort auf der LED-Großleinwand im Start-Zielbereich der Salinenstraße verfolgen. Dort können sie sich bei den Hegianern und der Kur und Bäder verwöhnen lassen.

Familienprogramm am Sonntag

Ein Besuch beim Riderman lohnt sich somit auch für Zuschauer und Begleitpersonen. Höhepunkt des Rahmenprogramms ist der „vivida bkk Family Day“ am Sonntag. Hier gibt es eine Kinderolympiade, Mitmachaktionen und Gewinnspiele für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren von 11 bis 16 Uhr am Stand der vivida bkk. Auf der Bühne finden immer wieder Aufführungen von Vereinen und Tanzgruppen statt.