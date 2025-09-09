Riderman Bad Dürrheim: Peter Kühnle lobt Helfer

Peter Kühnle aus Unterbaldingen war selbst Teilnehmer am Riderman. Er ist tief betroffen von dem Unfall und so hat er es erlebt.
Er wünscht allen verunglückten Radsportfreunden allerbeste Genesung und hofft, dass alle im nächsten Jahr wieder dabei sein können. Er lobt die vorbildliche Absicherung und Organisation durch Polizei und Streckenposten. „Es wäre schade, wenn diese Veranstaltung jetzt einen Einbruch erleiden würde.“ Und weiter: „Zum Glück war ich in Startblock C.“ zeigt sich der Unterbaldinger Tiefbau-Ingenieur etwas erleichtert über den für ihn etwas verspäteten Start.