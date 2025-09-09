Riderman Bad Dürrheim: Peter Kühnle lobt Helfer

Peter Kühnle aus Unterbaldingen war selbst Teilnehmer am Riderman. Er ist tief betroffen von dem Unfall und so hat er es erlebt.

Er wünscht allen verunglückten Radsportfreunden allerbeste Genesung und hofft, dass alle im nächsten Jahr wieder dabei sein können. Er lobt die vorbildliche Absicherung und Organisation durch Polizei und Streckenposten. „Es wäre schade, wenn diese Veranstaltung jetzt einen Einbruch erleiden würde.“ Und weiter: „Zum Glück war ich in Startblock C.“ zeigt sich der Unterbaldinger Tiefbau-Ingenieur etwas erleichtert über den für ihn etwas verspäteten Start.

Zum dritten Mal nahm der 61-Jährige daran teil und berichtet, dass bei seiner Fahrt mit dem Rad von der Hirschhalde in Richtung Biesingen winkende Polizisten auf den Massensturz in der Kurve der Kreisstraße 5705 unter der Autobahnbrücke aufmerksam gemacht haben und ihn und seine Mitfahrer über den parallel zur Kreisstraße angelegten Radweg an der Biesinger Mühle vorbei in Richtung Sunthausen geleitet wurden.

Bei der Geschwindigkeit, dem eigenen Ehrgeiz jedes Teilnehmers, dem kleinen Abstand und fehlender Schutzkleidung ist schnell etwas passiert, gibt er zu. Bei der Fahrt über die 110 Kilometer langen Strecke habe man bis zum Rennabbruch kurz vor den Immenhöfen hinter Pfohren das Gesehene immer im Kopf gehabt.

Man müsse sich aber trotzdem auf die Strecke konzentrieren, weil man schließlich eng hintereinander und nebeneinander fährt. Nach der langen Fahrt seien seine Mitfahrer froh gewesen, im Ziel heil angekommen zu sein. Ganz klar, dass die in den Vorjahren übliche Euphorie nach dem Unfall bei Jedem vorbei war. Peter Kühnle hat sich einen Tag danach noch sehr betroffen über das Erlebte gezeigt.