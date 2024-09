1 Jan Ullrich wird am Sonntag die dritte Etappe des Riderman bestreiten. Foto: Heinz Wittmann

Am Wochenende steht mit dem Riderman erneut der Radsport im Blickpunkt der Region. Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger, Jan Ullrich, geht an den Start. Die Strecke ist in diesem Jahr etwas einfacher.









Im Juni fanden die deutschen Radmeisterschaften in Bad Dürrheim statt. Erst vor zwei Wochen endete die Königsetappe der Deutschland-Tour in Villingen-Schwenningen. Jetzt ein weiterer Rad-Höhepunkt in der Region: Der 24. Riderman steht auf dem Programm.