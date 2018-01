Rickenbach Nach Tod im Zeltlager: Strafverfahren eingestellt

Auch Versäumnisse der Forstwirtschaft gebe es nicht. Die Bäume seien regelmäßig kontrolliert worden, Zweifel an der Standfestigkeit des Baumes seien dabei nicht zu erkennen gewesen.

Der Junge, der bei dem Unglück ums Leben kam, hatte die Nacht in einer Gruppe von 17 Jugendlichen und 4 Betreuern auf einem Waldspielplatz in Rickenbach verbracht. Ein Teil der Gruppe lagerte in einer hölzernen Schutzhütte. Mehrere Teilnehmer, darunter das Opfer, waren in einem Zelt. Im Gewittersturm stürzten zwei große Bäume um, einer davon traf das Zelt.

Die Jugendgruppe hatte an einem Zeltlager der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Schwörstadt (Kreis Lörrach) teilgenommen und von dort aus eine Wanderung unternommen. In Rickenbach hatten sie dabei ihr Nachtlager aufgeschlagen.