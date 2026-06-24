Richtungsweisender Beschluss: Lahrer Parktheater wird trotz Haushaltssperre nicht leer stehen

Der Lahrer Rat hat 226.800 Euro an Kulturbudget für die Saison 2027/28 freigegeben – und damit die neue Spielzeit gesichert.
Normalerweise eine Formsache, in Zeiten einer Haushaltssperre war es ein richtungsweisender Beschluss: Der Gemeinderat hat bei zwei Nein-Stimmen das Budget für das Kulturprogramm 2027/28 freigegeben. Das betrifft die Spielzeit im Parktheater, Kunstausstellungen und die Kunstvisite, die Puppenparade sowie fünf Kulturvereine in der Stadt. Der Zuschussbedarf beträgt zusammengerechnet 226.800 Euro.