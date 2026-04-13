Über Jahre hinweg hat Viktor Orban in der Staatengemeinschaft vieles blockiert. Wird der Erdrutschsieg seines Kontrahenten Magyar nun etwas ändern? In Brüssel besteht Hoffnung auf Bewegung.
Brüssel - Nach dem Wahlsieg des bisherigen Oppositionsführers Peter Magyar bei der Schicksalswahl in Ungarn wird in Brüssel aufgeatmet. "Ungarn hat Europa gewählt", schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der Plattform X. "Ein Land findet zurück auf seinen europäischen Weg." Die Union werde stärker. Von der Leyen gratulierte am Abend Wahlsieger Magyar, sie vereinbarten eine enge Zusammenarbeit.