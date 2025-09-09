Richtung Klimaneutralität: So will die Gemeinde Seelbach die Wärmewende ankurbeln

Energetische Sanierungen, Ausbau von Wärmenetzen und Aufklärung der Bürger: Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll in den kommenden fünf Jahren einiges passieren.
Mit der kommunalen Wärmeplanung will die Gemeinde Seelbach bis 2040 einen klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Bereits im vergangenen Jahr hat die Verwaltung dieses Projekt auf freiwilliger Basis auf den Weg gebracht, inzwischen sind Kommunen sogar gesetzlich verpflichtet. Demnach müssen sie fünf konkrete Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre präsentieren. Welche sind das? In der Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung am Montag, 15. September, werden die Projekte vorgestellt.