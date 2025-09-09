Richtung Klimaneutralität: So will die Gemeinde Seelbach die Wärmewende ankurbeln

Mit der kommunalen Wärmeplanung will die Gemeinde Seelbach bis 2040 einen klimaneutralen Gebäudebestand erreichen. Bereits im vergangenen Jahr hat die Verwaltung dieses Projekt auf freiwilliger Basis auf den Weg gebracht, inzwischen sind Kommunen sogar gesetzlich verpflichtet. Demnach müssen sie fünf konkrete Maßnahmen für die kommenden fünf Jahre präsentieren. Welche sind das? In der Beschlussvorlage für die Gemeinderatssitzung am Montag, 15. September, werden die Projekte vorgestellt.

Wärmenetz in Wittelbach: Die Gemeinde will eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, die aufzeigen soll, ob kommunale Gebäude in Wittelbach über ein Wärmenetz verbunden werden können. Konkret geht es um den Kindergarten, das Haus am alten Bantlehof und das Rathaus. Das Konzept soll eine Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien beinhalten und langfristig zur klimaneutralen Versorgung der Gebäude beitragen. Bis zu 30 Tonnen CO₂ im Jahr könnten eingespart werden, geht aus dem Maßnahmenkatalog der Firma Badenova-Netze hervor. Die Gemeinde kalkuliert 15 000 Euro für die Erstellung dieser Studie ein.

Schwimmbad soll sich selbst versorgen

PV-Anlage auf dem Schwimmbad: Kein gänzlich neues Projekt, aber dennoch Teil der fünf Maßnahmen ist die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Sanitäreinrichtungen im Seelbacher Schwimmbad. Diese Anlage, heißt es, könnte rund 50 000 Kilowattstunden Strom jährlich erzeugen und damit den Bedarf der Wärmepumpe, die das Wasser im Bad auf Temperatur bringt, weitgehend decken. Dadurch könnten „Betriebskosten langfristig gesenkt“ werden. Außerhalb der Saison soll der Strom ins Netz eingespeist werden. 24 Tonnen CO₂ könnten dadurch eingespart werden. Bevor es jedoch zur Installation kommt, soll mit einer detaillierten Analyse festgestellt werden, ob sich die Anlage auch wirtschaftlich lohnt. 60 000 Euro waren dafür bereits im Haushaltsplan 2025 vorgesehen.

Neues Sanierungsgebiet: Die Gemeinde möchte Hauseigentümern Anreize bieten, ihre Gebäude energetisch sanieren zu lassen. Noch bis April 2026 läuft das Projekt „Sanierungsgebiet Ortsmitte“, nun ist von der „erneuten Ausweisung eines förmlichen Sanierungsgebiets“ die Rede. Die Seelbacher sollen für die Modernisierung ihrer Heiztechnik von steuerlichen Vorteilen und möglichen Zuschüssen profitieren. Eine Umsetzung sieht der Wärmestrategieplan allerdings erst ab dem Jahr 2028 vor.

Ausbau des Wärmenetzes in Seelbach: Einen großen Beitrag zum Klimaschutz – eine Einsparung von bis zu 900 Tonnen CO₂ – könnte ein Ausbau des Wärmenetzes in Seelbach in Richtung Hauptstraße, Hindenburgstraße und zur Siedlung St. Josef leisten. Das Gebiet, wie im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung bereits festgestellt wurde, sei für ein Wärmenetz grundsätzlich geeignet. Nun soll die Prüfung weitergehen: Sind Eigentümer bereit, ihr Haus anschließen zu lassen? Wie kann die Trasse geführt werden? Welche Wärmequellen stehen zur Verfügung? Wäre das Ganze wirtschaftlich? Eine Studie soll diese Fragen klären und Entscheidungsgrundlage für die weiteren Schritte sein. 20 000 Euro veranschlagt die Verwaltung dafür.

Bürger werden informiert

Informationskampagne: Die fünfte Maßnahme sieht vor, die Bürger über anstehende Schritte zur Klimaneutralität ausreichend zu informieren. „Sowohl die technischen als auch die politischen Rahmenbedingungen für Sanierungen, einen Heizanlagentausch oder den Anschluss an ein Wärmenetz und die damit zusammenhängenden Vorgaben und Fördermöglichkeiten, sind komplex“, heißt es dazu im Strategiepapier. Als Beispiel für eine Informationskampagne wird eine „Energiekarawane“ angeführt, bei der Hausbesitzer vor Ort beraten werden. Auch auf Online-Veranstaltungen weist die Firma Badenova-Netze hin.

Sitzung am Montag

Die Firma Badenova-Netze wird die angedachten Maßnahmen bei der Gemeinderatssitzung am Montag, 15. September, ab 19 Uhr im Bürgersaal im Rathaus ausführlich vorstellen. Die Gemeinde Seelbach lädt die Bürger explizit dazu ein, sich die Informationen anzuhören.