„Richtig gute Zahlen“: Sparkasse Offenburg/Ortenau will 2025 die Zehn-Milliarden-Marke beim Kundenvolumen knacken

„Stabilität, Relevanz, Wachstum“ – mit diesen Schlagworten beschreibt Vorstandsvorsitzender Jürgen Riexinger das vergangene Geschäftsjahr der Sparkasse Offenburg/Ortenau. Trotz unruhiger Zeiten sei Wachstum gelungen. Zudem hätten die Bürger wieder mehr Geld.









„Richtig, richtig gute Zahlen“, präsentierten Riexinger, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Alexander Meßmer und Vorstandsmitglied Nicole Dietl bei der Bilanzpressekonferenz zum Jahr 2024 in der Sparkassenzentrale in Offenburg. In den aktuell bewegten Zeiten will die Sparkasse ihren Kunden Orientierung geben und sich als starke Konstante in der Region präsentieren. 2024 scheint das gelungen: In nahezu allen Bereichen wurde Wachstum verzeichnet. Auch mit dem Jahr 2025 ist man bislang zufrieden. Die gewerblichen Kunden warteten derzeit gespannt darauf, welche Konjunkturmaßnahmen im Koalitionsvertrag in Berlin ausgehandelt werden.