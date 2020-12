Richtfest in St. Georgen PE-Neubau an B 33 schreitet voran

Die Situation an der Kreuzung der Bundes-/ und Bahnhofstraße war von Anfang an keine einfache, allen voran Altlasten verzögerten den Bau enorm. Nach der anfänglichen Planung wäre das Gebäude bereits fertiggestellt.

Architekt Reiner Ketterer brachte es in seiner Ansprache auf den Punkt: "Das war ein sehr komplexes Bauverfahren, das so nach dem Motto ›bauen wir mal, machen wir mal‹ nicht ging."

Umso größer ist nun die Freude über das Erreichte. "In den kühnsten Träumen", so Ketterer, habe man auf ein Richtfest im Dezember gehofft. "Jetzt haben wir es geschafft und ich denke, den Rest kriegen wir auch noch hin." Im Zuge dessen hob der Architekt auch die Unterstützung vonseiten der Verwaltung hervor.

Mutige Entscheidung,es durchzuziehen

Bürgermeister Michael Rieger lobte indes, dass PE trotz der widrigen Umstände weiter am Projekt festhielt. "Wenn man sieht, das gerade in diesen Zeiten investiert wird, ist das ein tolles Zeichen", sagte er und wandte sich an Friedrich. "Sie sind dem Vorhaben treu geblieben und haben es durchgezogen, das war mutig."

Im Anschluss ließen die Redner ihren vielen Dankesworten gegenüber den Handwerkern, Mitwirkenden sowie den geduldigen Mietern Taten folgen. Das übliche große Festessen musste wegen Corona zwar ausfallen, im kleinen Rahmen, mit Mindestabstand und an der frischen Luft, konnte dennoch auf das Etappenziel angestoßen werden.