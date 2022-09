Richtfest in Dornhan

2 Geschäftsführer Andreas Bronner mit Frau Diana und Tochter Foto: Gukelberger

Die Geschichte der Firma Bropack reicht weit zurück. Seit 1863 wird das Familienunternehmen von Generation zu Generation weiter gegeben. Nun wurde unter Geschäftsführer Andreas Bronner Richtfest für die neue Produktionshalle in Dornhan gefeiert.















Dornhan - 1863 entstand das Sägewerk. Im Jahr 1963 wurde begonnen, Paletten und Kisten zu produzieren. Die Firma entwickelte sich stetig weiter und 1993 wurde sie umfirmiert zu Bropack Bronner Packmittel.

Gefertigt wird in Deutschland und alle erhältlichen Produkte werden in der Firma produziert. 2017 übernahm Andreas Bronner die Leitung der Firma. Im September 2021 erfolgte der Spatenstich für den Neubau des Firmengeländes in Dornhan.

Hauptstandort Leinstetten bleibt erhalten

Aufgrund des Wachstums vergangener Jahre, ist die Firma derzeit auf vier Standorte verteilt. Der bisherige Hauptstandort Leinstetten bleibt erhalten. Er wird modernisiert zur reinen Palettenherstellung wie 1963 ausgelegt. Der neue Standort zentralisiert die Firma Bropack auf nunmehr zwei Standorte. In Dornhan werden Mehrweg-, Einweg- und Schwerlastverpackungen, Faltkisten aus Holz, Transportböden und weitere individuelle Holzverpackungen hergestellt. Weiter bietet die Firma Verpackung, Versand und Umschlag von Exportverpackungen an. Mit einer Kran-Kapazität von 32 Tonnen können hier nicht nur Maschinen verpackt, sondern auch Containerstauungen durchgeführt werden.

Neubau steht auf 15 400 Quadratmetern

Die Grundstücksfläche, auf welcher die neue Produktionshalle mit Verwaltungsgebäude steht, beträgt 15 400 Quadratmeter, die Grundfläche der Verwaltung, einer Produktions- und der Kalthallen, betragen insgesamt 5850 Quadratmeter.

Die Gebäude werden mit einer Hackschnitzelheizung, in welcher die Holzabfälle der Produktion verwertet werden, CO2-neutral beheizt. Die Dachfläche ist mit Photovoltaik versehen sowie einem Akkuspeicher, welcher die Energie speichert, die zum Beispiel nachts für die Trockenkammern benötigt wird. So wird großen Wert auf Klimaneutralität und Energieunabhängigkeit gelegt.

Moderne Arbeitsplätze sollen Abläufe optimieren

Neue Zuschnittanlagen sind montiert und in Betrieb. Neben besseren Abläufen und Prozessen ist der Standort flexibel aufgebaut und die Firma kann auf alle gängigen Anfragen von Kunden individuell reagieren. Großes Augenmerk wurde auf schlanke, optimierte Abläufe und Ergonomie gelegt. Die entstehenden modernen Arbeitsplätze werden eine optimierte und angenehme Arbeitsweise gewährleisten, heißt es von Bronner.

Zum Richtfest des Neubaus der Produktionshalle mit Verwaltungsgebäude in Dornhan begrüßte Geschäftsführer Andreas Bronner den Landesbeamten des Landkreises Rottweil Hermann Kopp, seine Familie, die Mitarbeiter der Firma, die Handwerker, welche am Bauvorhaben beteiligt sind, Bauleiterin Jana Glorian der w:architekten aus Freudenstadt sowie die Zimmerleute der Firma Ade & Tinnefeld aus Oberiflingen.

Geschäftsführer präsentiert die Hallen

Er bedankte sich bei allen Beteiligen für die gelungene und hervorragende Zusammenarbeit. Zum Dank für einen erfolgreichen Rohbauabschluss wurde von den Zimmerleuten der Richtbaum aufgestellt und Geschäftsführer Mario Ade erhob sein Glas mit dem Spruch: "Mein Glas zerbrich im Grund, geweiht sei der Bau zur Stund."

Im Anschluss führte Andreas Bronner durch die Produktions- und Kalthallen und zeigte die Verläufe der Produktion auf. Der Umzug von den bisherigen Standorten läuft und die Fertigstellung des Bauvorhabens ist bis Ende des Jahres vorgesehen. Mit einem gemütlichen Beisammensein mit Essen und Getränken wurde das Richtfest gebührend gefeiert.