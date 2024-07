Richtfest in Donaueschingen: Der Realschul-Rohbau steht

Richtfest in Donaueschingen

1 Wie es Tradition ist, sagt Zimmerfrau Lena Kaltenbrunn beim Richtfest einen Richtspruch auf. Foto: Guy Simon

Lehrer, Schüler und weitere Gäste feierten das Richtfest. Der Neubau ist das aktuell größte Projekt der Stadt. Der Oberbürgermeister rechnet 2026 mit der Einweihung.









Ein Fest von der Realschule für die Realschule – so bezeichnete es Oberbürgermeister Erik Pauly. Und so war es auch. Lehrer, Schüler und etliche Zuschauer waren gekommen, als im Konversionsgebiet das Richtfest für den Bau der neuen Realschule gefeiert wurde. „Ich hätte nicht erwartet, bereits nach etwa einem Jahr solch ein Gebäude hier stehen zu sehen“, sagte OB Pauly bei seiner Ansprache in luftiger Höhe vom Baugerüst der Schule aus.