Mit dem Bau eines neuen Sportheims in Ichenheim geht für den Fußballclub Neuried ein langgehegter Wunsch in Erfüllung.

„Zusammen mit dem sanierten Waldsportplatz wird das ein Vorzeigeprojekt, das sowohl das Fortbestehen des Vereins wie auch die Zukunft des Fußballs in unserer Gemeinde sichern wird“, betonte der Vorstand Heiko Schweiger.

Das aus den 1960er-Jahren stammende Sportheim ist in die Jahre gekommen, was die Ausstattung für die Spieler und Besucher, aber auch die zeitgemäßen Anforderungen an Wärmedämmung und Heizung betrifft. Es war in der Vergangenheit mehrfach umgebaut und modernisiert worden und es stellte sich die Frage, ob nochmals renoviert oder ein Neubau verwirklicht werden sollte. Dank der Unterstützung von Gemeinde und Gemeinderat kann jetzt neu gebaut werden. Die Gesamtbaumaßnahme ist mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Viele Vereinsmitglieder helfen bei den Arbeiten bei dem Neubau tatkräftig mit, Vorstandsmitglied Jörg Reichenbach hat die Bauleitung übernommen. Bislang läuft alles im Zeitplan: Anfang des Jahres wurde das alte Gebäude entkernt und dann abgerissen, Anfang März wurden die Betonarbeiten durchgeführt, Anfang April dann die Holzelemente in Holzständerbauweise errichtet. Für Freitag, 16. Mai, ist das Richtfest geplant.

Endgültige Fertigstellung voraussichtlich Ende des Jahres

Auch wenn die endgültige Fertigstellung voraussichtlich bis Ende des Jahres dauern wird, ist es ein Ziel, dass im Sommer die Toiletten und Umkleidekabinen genutzt werden können. Dann könnten teilweise wieder Training und der Spielbetrieb, der derzeit komplett nach Altenheim ausgelagert ist, wieder nach Ichenheim zurückverlegt werden. Insgesamt rund 20 Mannschaften, darunter auch fünf Mädchen-/Frauenteams zählt der Verein, die Palette reicht von den Bambinis bis zum AH-Team. Allein im Jugendbereich gehören 300 Jugendliche zum Fußballclub Neuried.

Das neue Sportheim wird vollständig in Holzbauweise errichtet und wird wärmegedämmt, geheizt wird mit einer Wärmepumpe. Im Erdgeschoss werden die Vereinsgaststätte, die Toiletten und zwei Umkleidekabinen untergebracht. Diese sind deutlich größer als bisher, das gilt auch für die beiden Umkleidekabinen im Obergeschoss. Dort gibt es noch eine verglaste Tribüne, die Firma Glaswohnen ist der Sponsor des Fußballclubs. „Das wird eine moderne, zukunftsorientierte Sportstätte für ganz Neuried“, hebt der Vorstand hervor. Ausschließlich Firmen aus der Region sind an dem Bau beteiligt, auch die Architekten kommen aus Neuried.

Auch wenn das neue Sportheim zusammen mit dem sanierten Fußballplatz „eine der schönsten Sportanlagen in der Region“, sein werde, so Schweiger, könne der Verein nur fortbestehen, wenn sich auch weiterhin viele Menschen dort engagieren, ob als Spieler, Trainer und Betreuer oder Vorstandsmitglied.