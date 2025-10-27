Richtfest gefeiert: So sieht es im Rohbau der neuen DRK-Rettungswache in Ettenheim aus

Der Rohbau des Ettenheimer DRK-Standorts ist fertiggestellt. Zwar ist der Einzug erst im Juni 2026 geplant, bei den Rettern herrscht jedoch jetzt schon große Freude.
Hohe Decken, große Räume – und ein idyllischer Ausblick über die Barockstadt: Zwar steht von der neuen DRK-Rettungswache Ettenheim erst der hölzerne Rohbau, die Vorfreude auf den Einzug ist den Rettern aber jetzt schon ins Gesicht geschrieben. „Das ist nicht alltäglich – es macht wahnsinnig etwas mit mir“, erklärte Andreas Scheibel am Freitagnachmittag im Gespräch mit unserer Redaktion. Gemeinsam mit Bau-Beteiligten, Vertretern des Rettungsdienstes und interessierten Bürgern feierte der Geschäftsführer der DRK Ortenau das Richtfest der neuen Wache.