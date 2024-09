Richtfest bei IHK in Nagold: Nächster Schritt in Richtung Wahrzeichen

6 Die Polit- und IHK-Prominenz hatte vom Dach des Gebäudes beste Aussicht auf die Nagolder Innenstadt. Foto: Thomas Fritsch

Schon lange vor der Fertigstellung prägt das neue Bildungszentrum – besser gesagt die Baustelle – den Nagolder Stadteingang aus Richtung Norden. Jetzt wurde in der Calwer Straße Richtfest für das Millionenprojekt gefeiert.









Link kopiert



Kurz vor der OB-Wahl am Sonntag zeigte sich Amtsinhaber Jürgen Großmann bei den Feierlichkeiten im Rohbau des neuen IHK-Zentrums geradezu euphorisch. An dieser prominenten Stelle am nördlichen Rand der Innenstadt entstehe ein neues modernes und in die Zukunft gerichtetes Wahrzeichen für Nagold, so Großmann.