Richtfest Badkap-Hotel: „Wir glauben an Albstadt“

Der Rohbau des Badkap-Hotels in Albstadt ist fertiggestellt. Das Richtfest fand unter großer Beteiligung statt. Im Frühjahr 2027 sollen die ersten Gäste beherbergt werden.

Als Gastredner beim Richtfest des Badkap-Hotels freute es Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer, dass man den Mut zu wirtschaftlichem Risiko aufgebracht hat und dazu „auf solchem Niveau zu investieren“. Das zeige, dass man an den Standort Albstadt glaube. Und genau das hatte sein Vorredner Marcus Steinhart, Geschäftsführer der g1 Albstadt Betriebsführungs GmbH, auch mehrfach in seiner Ansprache betont, als beim Richtfest am Donnerstagnachmittag auch viele Vertreter der Stadtverwaltung und des Gemeinderats zugegen waren.

Man baue ein Hotel mit Substanz in einer Stadt mit Substanz, so Steinhart, der die konstruktive Begleitung des Bauprojektes hervorhob und meinte: „Woanders sind wir seit sechs Jahren in Planung.“ Die Idee, neben dem Erlebnisbad zwischen Ebingen und Lautlingen auch noch ein Hotel zu bauen, sei aus einer einfachen Beobachtung entstanden, erläuterte der Geschäftsführer. Die Bade- und Saunagäste kämen oft von weit her und so wollte man eine Lücke schließen und für jene eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten: 148 Zimmer von gehobener Qualität samt einem Restaurant für die gesamte Öffentlichkeit.

Alles im Zeitplan

„Wir bauen hier kein Hotel, weil es Mode ist, sondern weil wir an Albstadt glauben. Weil wir den Gästen und den Menschen dieser Stadt etwas bieten wollen. Ein eigenständiges, persönliches Haus mit Charakter in einer Stadt mit Charakter“, erklärte Marcus Steinhart, bevor er den vielen beteiligten Firmen, Planern und Handwerkern – größtenteils namentlich – dankte. Viel Arbeit sei es bisher schon gewesen, aber man sei im Zeitplan. Was laut Hotelmanagerin Angie Meier bedeutet, dass die Zimmer im Frühjahr 2027 genutzt werden können. Ein Großteil des künftigen Hotelpersonals habe sich im Übrigen beim Richtfest auf der Baustelle auch eingefunden, war zu erfahren.

Die Baustelle für das Badkap-Hotel in Albstadt namens Hotelkap nimmt Formen an. Foto: Vera Bender

Dass es bereits im Jahr 1972 die Idee gegeben habe, in Albstadt ein Freizeitbad zu errichten, erklärte Oberbürgermeister Tralmer den Gästen. Bei einem Pfadfinderausflug ins Bayerische, wo man sich in einem solchen Bad vergnügte, sei der Wunsch aufgekommen. Seit dem Bestehen des Freizeitbades sei wiederum diskutiert worden, dass ein passendes Hotel in unmittelbarer Nähe von Vorteil wäre. „Aber es ist nie etwas daraus geworden“, bedauerte Roland Tralmer. Und das, obwohl die Zeiten bisher, wirtschaftlich gesehen, einfacher gewesen wären für solch große Investitionen. „Ich bin überzeugt, das Projekt wird ein Gewinn und ein Erfolg“, zeigte sich das Stadtoberhaupt nun umso erfreuter, dass die einst entstandene Idee nun Form annehme.

Belebung der Gastro-Szene

Der Ausspruch Steinharts „Wir glauben an Albstadt“ verbinde alle miteinander, so Tralmer, der ein „ungeheures Potenzial“ in seiner Stadt sieht: landschaftlich, infrastrukturell und insbesondere bei der Lebensqualität. Marcus Steinhart, Roland Tralmer und auch Badkap-Geschäftsführer Marcus Eichstädt waren sich an diesem Nachmittag einig, dass der Bau des Hotels die Stadt über die Region hinaus voranbringe. Vor allem auch das Restaurant, das einem breiten Publikum zur Verfügung stehe, werde die heimische Gastro-Szene beleben, meinte Marcus Steinhart. Tourismuschef Martin Roscher vernahm dies gerne.

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Schließlich richteten sich alle Blicke nach oben auf das Dach des fünfstöckigen Gebäudes. Marcus Eichstädt und Bauleiter Julian Rammler erhoben nach dem Richtspruch das Glas, leerten es und ließen die Gläser auf dem Baugrund zerschellen. „Mit Wärme, Freude und hellem Schein, soll hier ein Stück Zuhause sein. Vor Unglück bewahrt, vom Glück getragen, soll dieses Hotel in die Zukunft ragen“, hieß es unter anderem im Spruch von Julian Rammler für das Hotelkap, wie das Gebäude offiziell heißt.

Badkap-Geschäftsführer Marcus Eichstädt und Bauleiter Julian Rammler beim Richtspruch auf dem Dach des Hotelrohbaus. Foto: Vera Bender

Den Badkap-Besuchern gab Marcus Eichstädt im Gespräch mit unserer Redaktion bekannt, dass im Hallenbad momentan neue Umkleiden montiert werden. Die Hälfte der alten Umkleiden habe man bereits abgerissen und ersetzt. Im Freibadbereich wachse der Rasen bei den momentan niedrigen Temperaturen leider nur sehr langsam. Dieser musste nämlich frisch eingesät werden, da zuvor auf dem Gelände der Aushub der Hotelbaustelle gelagert wurde. Außerdem braucht es das nötige Aufsichtspersonal für den Freibadbereich. Marcus Eichstädt stellte am Rande des Richtfestes in Aussicht, dass das Freibad Anfang bis Mitte Juli seinen regulären Betrieb aufnehmen könne.