Richtfest Badkap-Hotel: „Wir glauben an Albstadt“

Der Rohbau des Badkap-Hotels in Albstadt ist fertiggestellt. Das Richtfest fand unter großer Beteiligung statt. Im Frühjahr 2027 sollen die ersten Gäste beherbergt werden.
Als Gastredner beim Richtfest des Badkap-Hotels freute es Albstadts Oberbürgermeister Roland Tralmer, dass man den Mut zu wirtschaftlichem Risiko aufgebracht hat und dazu „auf solchem Niveau zu investieren“. Das zeige, dass man an den Standort Albstadt glaube. Und genau das hatte sein Vorredner Marcus Steinhart, Geschäftsführer der g1 Albstadt Betriebsführungs GmbH, auch mehrfach in seiner Ansprache betont, als beim Richtfest am Donnerstagnachmittag auch viele Vertreter der Stadtverwaltung und des Gemeinderats zugegen waren.