7 Im Erdgeschoss kommt ein Rewe-Markt rein. Darüber entstehen Wohnungen. Foto: Pohl

Wohnungen und ein Rewe-Markt werden derzeit an der Wasenstraße in Schwenningen gebaut. Am Freitag feierte der Projektentwickler Bauprojekta gemeinsam mit Investoren, Handwerkern und Nachbarn das Richtfest.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Die hohen Betonmauern sind zwischen der Villinger- und der Wasenstraße längst nicht mehr zu übersehen. An dieser Stelle entsteht derzeit ein Komplex, in dem zukünftig ein Rewe-Markt und Wohnungen in den Obergeschossen angesiedelt werden. Am Freitag hatte der Projektentwickler, die Bauprojekta GmbH aus dem schwäbischen Geislingen-Binsdorf, zum Richtfest geladen.

Geschäftsführer Bernd Eberhart betonte, dass es nicht selbstverständlich sei, dass in der heutigen Zeit so ein Projekt umgesetzt werden könne. Im Vorfeld hätte die Bauprojekta viele Gespräche mit Investoren geführt, die "zu einem guten Ergebnis" geführt hätten. Schließlich werden zwischen 20 und 25 Millionen Euro investiert. "Es ist offensichtlich ein stattliches Objekt, das hier entsteht", so Eberhart. Er verwies auf die Nachbarn, die "schon seit geraumer Zeit" mit der Baustelle vor der Haustür leben müssten, und dankte ihnen für das Verständnis und die Geduld. "Wir versuchen es so erträglich wie möglich zu machen."

Langer Weg bis zum Baubeginn

Nicht umsonst waren es neben Investoren, Mietern und Handwerkern genau sie, die zu diesem Richtfest eingeladen waren. Im Gegensatz zu städtischen Vertretern. "Wir halten das in der Regel immer etwas im persönlichen, kleineren Rahmen", erklärte Eberhart im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seine Tochter Carina Eberhart stellte als Projektmanagerin anschließend das Unternehmen kurz vor, indem sie bisherige Projekte unter anderem in Dresden, Überlingen und Konstanz nannte. Außerdem ließ sie die rund zweieinhalb Jahre Planungszeit des Projektes an der Wasenstraße Revue passieren.

Herausforderungen durch Corona-Pandemie

So habe die Bauprojekta im August 2018 die ersten Unterlagen über das ehemalige Bauhof-Areal "Alte Ziegelei" vorgelegt bekommen und im Dezember 2018 das Grundstück gekauft. Nach diversen Nacharbeiten sei der Bebauungsplan dann im Juni 2020 vom Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen beschlossen worden. "Im November erhielten wir die erste Baufreigabe, sodass wir starten konnten", berichtete Carina Eberhart.

Zu den zweieinhalb Jahren Projektplanung kämen nun auch noch weitere Anforderungen an das Baugewerbe hinzu, welche coronabedingt gewachsen seien. "Dazu zählen Lieferengpässe und andere Pandemie-Auflagen", erläuterte Eberhart. Doch die Projektmanagerin weiß auch: "Neue Herausforderungen verlangen, neue Wege zu gehen." Und diese seien die Handwerker, Ingenieure und auch Nachbarn bisher mitgegangen, dankte sie.

Vor allem zeigte sie sich glücklich darüber, dass der Mieter Rewe "den Weg schon so lange mitgeht" und alle Investoren dazu beitragen, "dass an dieser Stelle dieses schöne Projekt" bis Frühjahr 2023 entstehe, schloss Carina Eberhart bevor der Polier des beauftragten Bauunternehmens Leonhard Weiss den Richtspruch aufsagte.