Richterwahl: Der Fall Brosius-Gersdorf hat eine skandalöse Note

Der Rückzug war unvermeidlich, weil Kräfte in der Union Stichworte vom politisch rechten Rand umgehend aufnahmen, sagt unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.
Mit dem Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin für ein Richteramt beim Bundesverfassungsgericht geht nun ein wochenlanges Ringen mit einer letztlich unvermeidlichen Lösung zu Ende. Es ist sehr ehrenwert von ihr, mit ihrem Verzicht einen Konflikt nicht mehr bis zum Äußersten zu treiben, der die Regierung in eine ernste Krise hätte stürzen können.