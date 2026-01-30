Richterin ermittelt selbst: Raub in Rottenburg war nur vorgetäuscht

Ein 22-Jähriger redet sich am Amtsgericht um Kopf und Kragen. Er ist wegen Vortäuschens einer Straftat angeklagt. Mitten in der Verhandlung fliegt seine Geschichte auf.
Er ist Opfer und Angeklagter zugleich: Der 22-Jährige, der sich am Amtsgericht Rottenburg wegen des Vortäuschens einer Straftat verantworten muss, berichtet, was ihm im Februar vergangenen Jahres passiert sei: In der Rottenburger Bahnhofstraße, im Bereich der Treppen, die neben dem Kaufland hinab Richtung Neckar führen, wird er von zwei bis drei Unbekannten brutal verprügelt und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus muss. Bis zu diesem Punkt ist der Angeklagte das Opfer.