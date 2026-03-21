Richter Götz verabschiedet sich: „Vor Gericht spielt das normale Leben“

Nach mehreren tausend Urteilen ist Schluss: Stefan Götz, seit 2009 Direktor des Schopfheimer Amtsgerichts geht Ende März in den Ruhestand. Hier blickt er zurück.
Autoknacker und Brandstifter. Zechpreller und Promillesünder. Kneipenschläger und Langfinger. Raser und Randalierer: Stefan Götz kennt sie alle aus dem Effeff, ihm macht so schnell keiner was vor, hat er doch vielen von ihnen die Leviten gelesen und das kriminelle Handwerk gelegt. Doch damit ist jetzt Schluss: Zum Ende diese Monats hängt der Direktor des Amtsgerichts Schopfheim die Robe an den Haken, räumt seinen Richterstuhl und geht in den Ruhestand.