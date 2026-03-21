Richter Götz verabschiedet sich: „Vor Gericht spielt das normale Leben“

Nach mehreren tausend Urteilen ist Schluss: Stefan Götz, seit 2009 Direktor des Schopfheimer Amtsgerichts geht Ende März in den Ruhestand. Hier blickt er zurück.

Autoknacker und Brandstifter. Zechpreller und Promillesünder. Kneipenschläger und Langfinger. Raser und Randalierer: Stefan Götz kennt sie alle aus dem Effeff, ihm macht so schnell keiner was vor, hat er doch vielen von ihnen die Leviten gelesen und das kriminelle Handwerk gelegt. Doch damit ist jetzt Schluss: Zum Ende diese Monats hängt der Direktor des Amtsgerichts Schopfheim die Robe an den Haken, räumt seinen Richterstuhl und geht in den Ruhestand.

Etwa 600 Verfahren pro Dienstjahr Wie viele Urteile genau Stefan Götz in seinem langen Berufsleben gefällt hat, kann er rückblickend gar nicht genau beziffern. „Mehrere tausend“ dürften es schon gewesen sein, schätzt der 65-Jährige, wenn er rund 600 Verfahren pro Dienstjahr zugrunde legt.

Dabei war die Juristerei dem gebürtigen Nordbadener gar nicht in die Wiege gelegt. Vielmehr stand er nach dem Abitur vor der Frage, ob er das elterliche Geschäft für Heimtextilien übernehmen sollte.

„Totel begeistert“ vom Paragraphendschungel

Sein Antwort war ebenso schlicht wie eindeutig: „Nö!“ Er wollte vielmehr „Jura studieren“. Die Idee kam ihm, als er bei den Eltern einer Schulfreundin zum ersten Mal einen alten „Schönfelder“ in die Hand nahm, ein Standardwerk in rotem Einband, eine Art Bibel für alle Juristen. Stefan Götz war nach eigenen Worten „total begeistert“ – und verschrieb sich mit Haut und Haaren der Paragraphenreiterei.

Erste Richterstelle 1991 in Schopfheim

Nach der Bundeswehrzeit begann er in Freiburg sein Jurastudium, verdiente sich nach dem Staatsexamen seine ersten juristischen Sporen als Referendar am Amtsgericht in Mosbach (wo er auch seine jetzige Ehefrau und Richterkollegin Ulrike Götz kennen lernte). Nachdem sich die geplante Promotion über eine Gesetzeslücke beim Thema Scheckheft nach einer entsprechenden Gesetzesänderung von allein erledigt hatte, trat er 1991 seine erste Richterstelle am Amtsgericht Schopfheim an.

Verschiedene Stationen am Hochrhein

Das Dasein als so genannter „Setzling“ endete allerdings jäh, weil Götz nach dem plötzlichen Tod des damaligen Direktors Roth als „kommissarischer Behördenleiter“ einspringen musste. Von 1992 bis 1993 arbeitete der Volljurist anschließend bei der Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen, danach als Richter für Zivilsachen beim dortigen Landgericht und anschließend beim Amtsgericht Bad Säckingen.

Unsere Empfehlung für Sie Schopfheimer Asylunterkunft Angeklagter wegen Vorwurf der Todesdrohungen vor Gericht Ein Bewohner der Fahrnauer Asylunterkunft soll deren Leiter wiederholt mit dem Tod bedroht haben – nun steht er vor Gericht. Der Betroffene hat seinen Job inzwischen aufgegeben.

2001 wechselte er als Richter ans Amtsgericht Schönau – und „mit einem Bein“ (Götz) ans Amtsgericht Schopfheim. Acht Jahre später kam da auch das zweite Bein hinzu: 2009 avancierte Stefan Götz zum Direktor des Amtsgerichts in der Markgrafenstadt und war fortan neben seiner Tätigkeit als Behördenleiter vor allem zuständig für Strafsachen sowie für Zwangsvollstreckungen.

Er macht denn auch keinen Hehl daraus, dass ihn vor allem die Strafverfahren reizen. „Ich mache es gerne, weil es um Menschen geht“, erklärt er.

Betroffene auf den rechten Weg führen

Vor Gericht sei zu klären, ob derjenige, der da auf der Anklagebank Platz genommen hat, bloß fahrlässig oder doch vorsätzlich gehandelt – und wie sehr er sich dabei schuldig gemacht habe. Zudem, so Stefan Götz, habe er seine Aufgabe als Richter stets darin gesehen, den Betroffenen mit seinen Urteilen – und sei es auch mit Strafen - zu helfen, „wieder den rechten Weg einzuschlagen“.

Dass das nicht immer klappte, weiß der scheidende Amtsgerichtsdirektor sehr wohl – dafür saßen nur zu oft treue Stammkunden vor ihm auf dem Sünderbänkchen. Umso mehr freute es ihn, wenn er mitbekam, dass der eine oder andere Dauergast in seinem Gerichtssaal, strammer Vorstrafenliste zum Trotz, irgendwann doch noch die Kurve kriegte und zu einem korrekten Lebenswandel zurückfand.

Hilfe durch Wink mit dem „juristischen Zaunpfahl“

Diese unmittelbare Nähe zu den Menschen ist es denn auch, die Stefan Götz am Amtsrichter-Dasein so fasziniert. Auf dieser bodenständigen Ebene des Rechtssystems geht es für sein Empfinden noch ums alltägliche Leben, nicht selten um bewegende Schicksale und um Menschen in schwierigen Situationen, die Hilfe brauchen – und sei es durch den Wink mit dem juristischen Zaunpfahl.

Erinnerung an heftigen Fall hallt lange nach

Auch deswegen hat ihn ein Posten am Landgericht nie wirklich interessiert. Dort hat es ein Richter zwar mit spektakulären Fällen zu tun, mit schweren Verbrechen wie Mord und Totschlag zum Beispiel. Doch grundsätzlich mag Stefan Götz mit solch schlimmen Taten nicht tagtäglich hautnah konfrontiert werden. So erinnert er sich noch heute mit Grausen an einen Fall, in dem vor seiner Richterbank ein Mann stand, der seine eigenen Kinder über Jahre hinweg missbraucht hatte – eines nach dem anderen. An dieser fürchterlichen Geschichte hatte der Jurist nach eigenen Worten lange zu knabbern.

„Am Gericht spielt das normale Leben“

Und andererseits sind die Verfahren am Landgericht komplex, sie ziehen sich oft über Wochen und Monate hin, bis endlich ein Urteil fällt. Am Amtsgericht hingegen „spielt das normale Leben,“ erklärt Stefan Götz und fügt hinzu, dass er „schon immer bei den Menschen sein“ und für sie auch in schwierigen Fällen „einen Ausgleich“ finden wollte – und das möglichst rasch.

Der Oldtimer-Sportwagen als private Leidenschaft

Aktenberge und Termindruck, Angeklagte mit Unschuldsmiene und Zeugen mit grassierendem Gedächtnisschwund gehören für ihn indes schon bald der Vergangenheit an. Als Richter im Ruhestand will Stefan Götz stattdessen seinem großen Hobby frönen – dem Herumschrauben an seinem Oldie-Sportwagen, einem 41 PS starken Austin Healy, Baujahr 1961. Damit möchte er gemeinsam mit seiner Frau als Beifahrerin noch die eine oder andere Rallye fahren.

Reise zum Nordkap auf der Agenda

Außerdem hat er künftig viel mehr Zeit, sich um das Enkelkind zu kümmern und auf Reisen zu gehen – da lockt unter anderem das Nordkap. Das Risiko, dass ihm ausgerechnet an dieser abgelegenen Ecke der Welt ein unliebsamer alter Bekannter aus seinem früheren Berufsleben über den Weg läuft, dürfte vergleichsweise gering sein