Richtbergareal in Auggen: Interesse an Gewerbeflächen ist groß

Für eine gewerbliche Bebauung des Richtberggeländes in Auggen sollen die planungsrechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Der Auggener Gemeinderat hat noch in der Sitzung vor den Sommerferien die Aufstellung des Bebauungsplans „Richtberggelände“ und der örtlichen Bauvorschriften beschlossen. Der Vorentwurf wurde gebilligt, die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung beschlossen. „Das Interesse an Gewerbefläche in Auggen, das sehen wir bei den Planungen zum Gewerbegebiet ‚Ob dem Bären‘, ist nach wie vor hoch“, sagte Bürgermeister Ulli Waldkirch.