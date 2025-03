Richie Arndt, ein deutscher zeitgenössischer Bluesmusiker, ist verliebt in New Orleans, den Mississippi und den gesamten tiefen Süden der USA von Memphis bis nach New Orleans.

Am Donnerstagabend besuchte er den Klosterhof, wo er die Zuhörer musikalisch, mit Bildern und Erzählungen an seiner Reise von Memphis nach New Orleans bis nach Biloxi und Ocean Springs teilnehmen ließ.

2014 erfüllte er sich seinen langgehegten Wunsch und reiste von Memphis nach New Orleans bis nach Ocean Springs, er begleitete seine Reise mit elf weltbekannten Songs, die er auf seiner Gitarre spielte.

Auf der Leinwand zeigte er Bilder von den Menschen, von Museen, Hotelzimmern, die den Zuschauer an „Vom Winde verweht“ erinnerten. Urige, gemütliche Kneipen, die von außen aussahen wie Aluminium- und Bretterbuden, so zusammengezimmert wie das Interieur und seine Menschen vielseitig und bunt waren.

Die Küche auf seiner Reise ist ein Muss und man sollte nicht hoffen, mit dem Anfangsgewicht nach Deutschland zurückzukommen, erzählte er. Neben Blues gibt es im tiefen Süden der USA Rock’n’Roll, Gospel, Cajun Musik, Pop und Jazz. So wie er seine Gitarre in jedem Hotelzimmer auf dem Bett fotografierte, sah man auch kaum einen Bewohner des Südens ohne eine Gitarre in der Hand.

In Memphis

In Memphis gibt es sehr viel zu sehen, nicht nur Graceland und den Prunk, in dem Elvis lebte: „Wer auf der Bühne Glitzeranzüge trägt, der richtet sich in seinem Haus auch mit viel Plüsch und Pomp ein, erzählte der Fan von Elvis Presley.

Richie Arndt saß nach eigener Aussage auf dem Balkon, auf dem Martin Luther King erschossen wurde, er nächtigte in luxuriösen Casino-Hotels und in hübschen Boutique-Häusern und Bed-and-Breakfast-Pensionen. In einem Hotel hatte er den gesamten Flur mit Zimmern für sich alleine und erhielt als Erklärung, dass hier der King Elvis immer wieder den Flur mit allen Zimmern gemietet hatte, um sich vom Trubel zurückzuziehen. „Ich nächtigte in dem gleichen Zimmer wie damals Elvis“, berichtet er begeistert.

Die Stadt Natchez scheint aus einer anderen Zeit zu stammen, in fast jedem dieser neoklassizistischen Herrenhäuser mit ihren makellosen Gärten hätte man „Vom Winde verweht“ filmen können, überhaupt wurden hier immer wieder Filme aus dieser Zeit gedreht, so Arndt.

Besonderer Blues

Dann spielte den „Backwater Blues“, einen Blues über Backwater, wo die Ärmsten der Armen leben. Aberglaube und Woodoo Puppen kann man hier kaufen, man kann sich auch in die Kunst des Woodoo Zaubers einweisen lassen. Der Crossroad Blues erzählt von dem Treffen mit dem Teufel, mit dem sich gut ein Pakt schließen ließ, wenn in früheren Zeiten Menschen gefoltert und umgebracht wurden, ja das war sozusagen normal, so Arndt.

Zu jeder Geschichte ergreift Arndt seine Gitarre und spielt berühmte Songs wie Ol’Man River, „Do you know what it means to miss New Orleans“, „Swing Low, Sweet Chariot“ und einen eigenen Song.

Richie Arndt war schon zweimal im tiefen Süden und er blickt voraus auf seine dritte Reise in den Schmelztiegel des tiefen Südens: „Hier fühlen Sie sich versetzt in eine andere Welt, hier hat man mehr Zeit, lacht viel, ist wehmütig, lauscht Erzählungen und der Musik und vergisst diese Erlebnisse nie“, schließt er den Abend im Klosterhof in VS mit viel Applaus.