Richard Grossmann Stiftung Lörrach: Ein halbes Jahrhundert Seniorenhilfe

Seit 50 Jahren tut die Richard Grossmann Stiftung Gutes für Senioren. Am Samstag wurde das Jubiläum gefeiert.
Richard Grossmann (1885 bis 1975) war Nachfahre der früheren Brombacher Textilunternehmer Grossmann. Als Privatier widmete er sich der Sammlung von Kunst sowie der Verwaltung des Familienvermögens. Da er selber keine Kinder und Erben hatte, brachte er sein Vermögen in eine gemeinnützige Stiftung ein. Deren Zielsetzung ist es, mittellose und gebrechliche Senioren zu unterstützen. Die Stiftung gewährt Zuschüsse an zahlreiche soziale Vereine und Institutionen und fördert damit die offene Altenarbeit sowie die Betreuung von Bedürftigen und Heimbewohnern. Es werden Kaffeenachmittage und Ausfahrten gefördert, der Mittagstisch in der Stiftung Kunz in Hauingen und Vieles mehr, wie Regine Held vom Stiftungsvorstand berichtete. Einmal im Jahr gibt es eine Seniorenfreizeit in Zell am Harmersbach.