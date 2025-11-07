Richard-Dorer-Schule in Schönwald: Neue Mensa und Ganztagsbetreuung für das kommende Schuljahr

Die Richard-Dorer-Schule bekommt einen Zuschuss für den Ganztagsausbau in Höhe von 382 000 Euro. Eine neue Mensa für das kommende Schuljahr ist geplant, zudem eine Ganztagsbetreuung.

Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung des Förderprogramms Ganztagsausbau. Die bereit gestellten Mittel, 73 Millionen Euro vom Bund und rund 30 Millionen Euro vom Land, werden an die Schulen im Regierungsbezirk Freiburg verteilt. Somit wurden bereits mehr als 100 Millionen Euro an Landkreise und Kommunen ausgezahlt, berichtet das Regierungspräsidium Freiburg in einer Pressemitteilung.

Ziel des Förderprogramms: Die Infrastruktur der Schulen zu modernisieren und innovative Bildungsangebote zu fördern. Die Voraussetzung für eine verlässliche Ganztagesbetreuung soll somit geschaffen werden.

Fördergeld für Ganztagsausbau

Die Richard-Dorer-Schule in Schönwald hat 382 000 Euro aus diesem Förderprogramm zur Verfügung gestellt bekommen. Mit dem Geld soll eine neue Mensa errichtet werden, damit die Schüler in der Schule essen können, aber auch dort selber kochen werden und lernen, informiert Bürgermeister Christian Wörpel. Zudem würden alte Räume umgebaut, so dass der Ganztagsbetrieb gewährleistet werden könne.

Die bestehenden Ganztagsangebote wie Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote sollen mithilfe des Förderprogramms ausgebaut und verbessert werden.

Ganztagsbetreuung ab kommenden Schuljahr

Ab dem 1. August kommenden Jahres gilt der Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung für Kinder im Grundschulalter in ganz Baden-Württemberg. Aktuell bietet die Richard-Dorer-Schule eine Betreuung bis ausschließlich 14 Uhr an, das täglich. Im kommenden Schuljahr wird sich das laut Wörpel verändern. Die Schule werde eine achtstündige Betreuung anbieten, mit eingerechnet der verpflichtende Unterricht.

Auch in den Ferien solle das Betreuungsangebot erweitert werden. Damit der Schulbetrieb weitestgehend nicht beeinflusst wird von den Arbeiten, versuche man die meiste Zeit in den Schulferien zu bauen. Dennoch sei es nicht zu umgehen, dass auch mal während der Schulzeit gebaut werde, so Wörpel.