Richard-Dorer-Schule in Schönwald: Neue Mensa und Ganztagsbetreuung für das kommende Schuljahr

Die Richard-Dorer-Schule bekommt einen Zuschuss für den Ganztagsausbau in Höhe von 382 000 Euro. Eine neue Mensa für das kommende Schuljahr ist geplant, zudem eine Ganztagsbetreuung.
Der Bund beteiligt sich an der Finanzierung des Förderprogramms Ganztagsausbau. Die bereit gestellten Mittel, 73 Millionen Euro vom Bund und rund 30 Millionen Euro vom Land, werden an die Schulen im Regierungsbezirk Freiburg verteilt. Somit wurden bereits mehr als 100 Millionen Euro an Landkreise und Kommunen ausgezahlt, berichtet das Regierungspräsidium Freiburg in einer Pressemitteilung.