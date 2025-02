„Riäd-Schlurgi“ läuten die Fasent ein: So wurde das 30-Jährige des Ottenheimer Schlurgi-Balls gefeiert

Mit Tanz, Musik und einem bunten Programm lockten die „Riäd-Schlurgi“ am Schmutzigen Donnerstag in die Rheinauenhalle. Dort wurde der alljährliche Ball der Zunft gefeiert, der seit drei Jahrzehnten fester Bestandteil ihrer Fasentkampagne ist.

30 Jahre Schlurgi-Ball – für die Ottenheimer „Riäd-Schlurgi“ ein Grund zum Feiern. Mit Guggemusiken und Showtänzen haben Akteure und Besucher das Bestehen und die „fünfte Jahreszeit“ am Donnerstagabend gefeiert. Bei bester Stimmung gaben sich närrische Gruppen und Besucher ein Stelldichein.

Mit zunehmender Stunde füllte sich die Rheinauenhalle zunehmend. Zu den Partyhits, aufgelegt von DJ Rittech, schwangen die Besucher das Tanzbein. Zünfte aus Nah und Fern, aber auch Besucher aus der Bevölkerung, warfen sich in Schale und wärmten sich für eine heiße Partynacht auf. In ungewöhnlichen Kostümen, aber auch im Hemdglunker, kamen die Besucher nach Ottenheim. Eröffnet wurde das Programm von den „Riäd-Schlurgi“ selbst, die dem närrischen Volk mächtig einheizten. Während die Gastgeber die Bühne rockten, zeigten die Schwanauer Zünfte einmal mehr Zusammenhalt: so standen Vertreter der übrigen Zünfte für die Zeit des Auftritts hinter der Theke und sorgten für das leibliche Wohl der Besucher. Insbesondere in der jüngsten Vergangenheit zeigte sich somit, dass die Schwanauer Zünfte nicht nur zusammen Feiern, sondern zusammen auch etwas bewegen können. Mit ihrem Tanz hob die FSV „Dancing Company“ Altdorf ab und begab sich auf einen Höhenflug, ebenso wie die Stimmung der Besucher, die begeistert mittanzten. Mit ihren schrägen Klängen rundeten die „Gullerkepf“ aus Wittenweier den ersten Programmteil ab, ehe zu einer weiteren Tanzrunde mit DJ Rittech aufgerufen wurde.

Vor 30 Jahren fand das Fest noch am Rosenmontag statt

Den zweiten Teil des Programms bestritten die Stammgäste aus Altenheim. Die Damengarde tanzte einmal mehr schwungvoll über die Bühne in Ottenheim. Die Guggemusik „Langhoorguggis Dachtel“ reiste aus dem Schwäbischen an und spielte im Ried mit fetzigen Klängen auf.

Den Abschluss des Programms bildete die Guggemusik „Murgfetzer“ Ottenau, ehe danach bis in die frühen Morgenstunden zur Musik von DJ Rittech gefeiert werden konnte. Einmal mehr zeigte sich der Schlurgi-Ball als Erfolgskonzept. Wurde er vor 30 Jahren noch am Rosenmontag ausgerichtet, ist er seit einigen Jahren ein fester Termin am „Schmutzige Dunnschdig“.