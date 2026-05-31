Rhythmische Sportgymnastik: Zwei weitere EM-Titel für Olympiasiegerin Varfolomeev

Warna - Darja Varfolomeev hat erneut ihre Stellung als Ausnahme-Gymnastin unterstrichen und sich mit drei Titeln zur erfolgreichsten Sportlerin bei den Europameisterschaften in Warna gekrönt. Einen Tag nach ihrem erstmaligen Mehrkampf-Gold gewann die 19 Jahre als Olympiasiegerin auch in den Entscheidungen mit dem Band und dem Ball. Viktoria Steinfeld als zweite deutsche Final-Teilnehmerin wurde mit dem Band Achte.

Bei den ersten kontinentalen Titelkämpfen, bei denen Russinnen und Belarussinnen wieder unter eigener Flagge und Hymne antreten durften, bekam die Schmidenerin für ihre Bandübung die Tageshöchstwertung von 30,000 Punkten. Mit dem Ball siegte Varfolomeev mit 29,550 Zählern vor der punktgleichen Bulgarin Stiliana Nikolowa. Ausschlaggebend war die um 0,1 Punkte geringere Schwierigkeit für die Darbietung bei Deutschlands Sportlerin des Jahres von 2024.

Varfolomeev Vierte mit dem Reifen

Am Samstag hatte Varfolomeev auch erstmals dem EM-Titel im Mehrkampf gewonnen. Nach ihren Übungen mit Reifen, Ball, Keulen und Band verwies die elfmalige Weltmeisterin in einem spannenden Duell mit 120,150 Punkten die Nikolowa um 1,4 Zähler auf Rang zwei. "Ich hatte schon alle Titel im Mehrkampf außer bei der EM. Jetzt ist es endlich da", sagte die 19-Jährige. Damit tritt Varfolomeev bei den Heim-Weltmeisterschaften vom 12. August an in Frankfurt/Main einmal mehr als Topfavoritin auf Gold an.

Am Schlusstag der Titelkämpfe in Bulgarien verpasste Varfolomeev eine weitere Medaille in der Entscheidung mit dem Reifen. Beim Sieg der Russin Sofia Ilteriakowa (29,900 Punkte) reichten ihre 29,300 Zähler nur zu Rang vier. Das Finale mit den Keulen hatte die Schmidenerin wegen zweier Geräteverluste in der Qualifikation verfehlt. Der Titel ging an Nikolowa.