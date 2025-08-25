Darja Varfolomeev dominiert die Weltmeisterschaften. Der Deutsche Turner-Bund freut sich über die perfekte Werbung für die Heim-WM. Der Aufschwung der Sportgymnastik hat aber auch eine Schattenseite.
Rio de Janeiro - Endlich raus aus der Halle. Nach ihrem Triumphzug bei den Weltmeisterschaften mit ihren vier Einzel-Goldmedaillen wollte Darja Varfolomeev mehr von Rio den Janeiro erleben als nur die prächtige Stimmung in der Arena Carioca 1. "Ich werde mir Brasilien noch drei Tage lang angucken. Die Fans sind sehr verrückt und sehr lieb", sagte die Olympiasiegerin.