Beim Freundschaftswettkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik präsentierten sich die Gymnastinnen der TG Schwenningen in Bestform und kehrten mit fünf Medaillen nach Hause zurück.

Insgesamt waren zwei Gruppen sowie sechs Einzelgymnastinnen der TG Schwenningen in Schwäbisch Gmünd am Start.

Der Wettkampftag begann am Morgen mit den Gruppenküren. Bei den kleinen Gymnastinnen machte sich leider die sehr frühe Anreise zum Wettkampf durch fehlende Konzentration bemerkbar und so reichte es für beide Gruppen in der Altersklasse bis 8 Jahre nur für die Plätze vier und fünf.

Die Einzelwettkämpfe

In der Altersklasse 8 A holte sich die Nikoly Orlov mit ihren beiden ausdrucksstarken Küren – einer ohne Handgerät und einer mit dem Reifen – die Goldmedaille. Kamilla Berdynskykh (Altersklasse 9B) machte in der Übung mit dem Ball Fehler, glich diese aber mit ihrer sauber geturnten Kür ohne Handgerät aus und sicherte sich so die Silber-Medaille.

Veronika Melnyk

In der Altersklasse AK 10-12 B bewies Pia Geiger eindrucksvoll ihr Können und belegte damit den ersten Platz. Ilona Melnyk gewann die Silbermedaille. Bei Alexandra Kabelski schlichen sich aufgrund von Nervosität einige Fehler ein, weshalb sie sich mit dem fünften Platz zufrieden geben musste.

In der Altersklasse 13-15 B sicherte sich Veronika Melnyk souverän eine weitere Goldmedaille für Schwenningen. Mit anspruchsvollen Küren mit Reifen, Keulen und Band zeigte sie eine starke Leistung und sorgte für eine gute Stimmung auf der Wettkampffläche.