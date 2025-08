Fachärztemangel im Dreiländereck: Wenn die Arztsuche zur Odyssee wird

Zumindest für den orthopädischen Zweig der Praxis ist zwischenzeitlich eine Lösung in Sicht: Ab Oktober wird Frank Fröhlich die orthopädische Praxis übernehmen. Allerdings wird die Praxis nur orthopädisch weitergeführt – der bisherige Bereich Rheumatologie ist künftig nicht mehr abgedeckt. Betroffene trifft das besonders hart, da die Rheumatologie ein extrem dünn besiedeltes Fachgebiet der Medizin ist.

Das zeigt sich auch in der Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für die Gruppe der internistischen Rheumatologen: Für die Versorgung der gut 700 000 Menschen zwischen Rheinknie, Freiburg und Bodensee (Bereich Hochrhein-Bodensee) veranschlagt die KVBW 3,5 Arztsitze – und weist zwei davon als vakant aus.

Zum Vergleich: Für andere Gruppen wie Chirurgen, HNO- oder Augenärzte wird der Bedarf auf Landkreise heruntergerechnet, bei Hausärzten noch kleinräumiger; zugleich liegt die „Sollzahl“ in der Regel deutlich höher.

Versorgung auf Kante genäht

Zwar zählt die Praxis des verstorbenen Arztes aus Schopfheim wegen dessen Grundausrichtung auf Orthopädie nicht mit, wenn es um die Berechnung der Über- und Unterversorgung der internistischen Rheumatologen geht, erläutert die KVBW auf Anfrage unserer Zeitung. Dennoch geben die Zahlen eine Ahnung davon, wie sehr die Versorgung in Sachen Rheumatologie auf Kante genäht ist, und dennoch fehlen Ulrich Clemens ’ Expertise und Kapazitäten in Sachen Rheumatologie bei der Patientenversorgung in der Region.

Patienten fühlen sich allein gelassen

Betroffene Patienten fühlen sich in dieser Situation im Stich gelassen. Er habe nach dem Tod seines behandelnden Rheumatologen „vergeblich an viele Türen geklopft, um eine Weiterbehandlung zu erhalten“, berichtet beispielsweise ein Leser unserer Zeitung. Zur Behandlung seiner rheumatischen Arthritis sei er auf regelmäßige Spritzen und Blutwertkontrollen angewiesen, um ein erträgliches Leben führen zu können.

Behandlung abgelehnt

Mehrere Ärzte indes hätten seine Behandlung und die Verschreibung der teuren Rheumamedikamente unter Verweis auf das bereits ausgereizte Budget abgelehnt, so der Leser; an anderer Stelle sei ihm als frühestmöglicher Termin das Jahr 2027 genannt worden. Nach einer Reklamation bei seiner Krankenkasse sei ihm mitgeteilt worden, dass man sich um einen Termin bemühe – jedoch keine Garantie für einen schnellen Termin geben könne.

„Verantwortliche müssen sich der prekäre Situation annehmen“

„Ich appelliere an alle Verantwortlichen, sich dieser prekären Situation anzunehmen und Lösungen zu finden, damit Patienten wie ich nicht im Stich gelassen werden“, schreibt der Leser abschließend. „Es kann nicht sein, dass wir in einem Land mit einem so hoch entwickelten Gesundheitssystem um grundlegende medizinische Versorgung kämpfen müssen.“

„Kein festgelegtes Prozedere“

Mit seinen weitgehend vergeblichen Bemühungen hat unser Leser genau die – offenkundig leidlich zielführenden – Empfehlungen bereits umgesetzt, die auch die KVBW Betroffenen an die Hand gibt: Für den Fall, dass eine Praxis durch einen Todesfall unerwartet geschlossen wird, „gibt es kein festgelegtes Prozedere“, teilt ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Die Patienten müssen sich selbst auf die Suche nach einem neuen Arzt oder einer neuen Ärztin begeben“; eine Unterstützung biete die Terminservicestelle der 116117.

„Ärzte müssen priorisieren“

In diesem Sinne gebe es beispielsweise für Kollegen aus der Ärzteschaft auch keine Verpflichtung zur Übernahme von Patienten eines verstorbenen Kollegen. Zwar hätten Patienten im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung grundsätzlich einen Behandlungsanspruch und die Ärzte umgekehrt eine Behandlungspflicht.

„Klar ist aber, dass die Ärzte nur begrenzte Kapazitäten haben, sie also priorisieren müssen“, macht die KVBW deutlich. „Dabei wird sicherlich die Weiterbehandlung der bestehenden Patienten eine Rolle spielen, aber auch die Dringlichkeit.“ Immerhin: „Medizinische Notfälle müssen immer sofort behandelt werden.“

Rheuma-Praxis in Gündenhausen an den Grenzen

Mit Markus Cybulla gibt es just in Schopfheim einen der wenigen Internisten zwischen Rheinknie, Freiburg und Bodensee, die die Rheumatologie zu ihrem Spezialgebiet zählen. Mit seiner Praxis für Nephrologie und Rheumatologie ist er vor wenigen Monaten ins neue Ärztehaus in Gündenhausen gezogen.

Allerdings: Auch Cybullas Kapazitäten sind begrenzt, so dass die Flut an Patienten, die sich auf der Suche nach einer Nachfolge an die vermeintlich nächstgelegene Adresse gewandt haben, nur Stück für Stück abgebaut werden kann, wie er gegenüber unserer Redaktion deutlich macht.

Gewichtung nach Dringlichkeit

„Patienten werden nicht abgewiesen, jeder wird versorgt“ betont Cybulla. Bis dahin allerdings kann es dauern: Je nach Situation des Patienten sei eine Wartezeit von mehreren Monate durchaus tragbar, erläutert der Rheumatologe. Sei ein Patient beispielsweise bei der Medikation gut eingestellt und habe kürzlich eine Kontrolluntersuchung absolviert, habe ein nächster Termin ohne Weiteres Zeit; die nötigen Rezepte würden auf jeden Fall ausgestellt. Zugleich gelte: „Wenn eine Behandlung akut notwendig ist, bekommt ein Patient bei uns gleich am nächsten Tag einen Termin“, versichert Cybulla.

„Wenn es dringend ist, sehen wir das sofort“

Wie die Lage im konkreten Fall sei, könne er über die bei der Anmeldung abgefragten oder vom Hausarzt übermittelten Details zur Situation des Patienten verlässlich einschätzen, versichert der Arzt: „Wenn es dringend ist, sehen wir das sofort.“

Wenngleich er die Versorgung grundsätzlich als gewährleistet sieht, macht auch Cybulla keinen Hehl daraus, dass es in seinem Fachbereich an Spezialisten fehlt. Seine nächsten Kollegen haben ihre Praxen am Bodensee, in Bad Bellingen und Freiburg. Das freilich sei kein spezielles Problem hier im Süden, sondern eines in ganz Deutschland: „Rheumatologen sind eine rare Spezies“, so Cybulla.