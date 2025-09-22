Rheuma-Liga Balingen: Funktionstraining startet mit neuen Geräten

Nach der Sommerpause startet die Rheuma-Liga Balingen wieder mit ihrem Funktionstraining und setzt dabei im Lochenbad auf neue, moderne Aquafitnessgeräte.
Nach der Sommerpause startet die Rheuma-Liga wieder mit ihren Angeboten der Wassergymnastik im Eyachbad, im Frommener Lehrschwimmbecken und im Lochenbad in Weilstetten. Der Sprecherrat der Arbeitsgemeinschaft Balingen hat neue Aquafitnessgeräte für das Funktionstraining am Standort Lochenbad angeschafft. Die Übergabe der farbenfrohen Wasserstäbe, „AquaDisc“- und „BEflex“-Geräte an die Therapeutin Nicole Haigis nahmen Kerstin Eppler als Verantwortliche für die Therapieeinrichtungen und der Vorsitzende Andreas Dambacher vor.