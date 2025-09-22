Rheuma-Liga Balingen: Funktionstraining startet mit neuen Geräten

Nach der Sommerpause startet die Rheuma-Liga Balingen wieder mit ihrem Funktionstraining und setzt dabei im Lochenbad auf neue, moderne Aquafitnessgeräte.

Nach der Sommerpause startet die Rheuma-Liga wieder mit ihren Angeboten der Wassergymnastik im Eyachbad, im Frommener Lehrschwimmbecken und im Lochenbad in Weilstetten. Der Sprecherrat der Arbeitsgemeinschaft Balingen hat neue Aquafitnessgeräte für das Funktionstraining am Standort Lochenbad angeschafft. Die Übergabe der farbenfrohen Wasserstäbe, „AquaDisc“- und „BEflex“-Geräte an die Therapeutin Nicole Haigis nahmen Kerstin Eppler als Verantwortliche für die Therapieeinrichtungen und der Vorsitzende Andreas Dambacher vor.

Für das Koordinationstraining kommen Wasserstäbe aus Kunststoff zum Einsatz. AquaDiscs sind aus einem extrem flexiblem Material speziell zum Trainieren von Oberkörper und des Herz-Kreislaufsystems. Die gelenkfreudige und handliche Form der „BEflex“ ermöglicht den Trainierenden eine optimale und schonende Kraftübertragung im Wasser.

Moderne Geräte

Die Arbeitsgemeinschaft Balingen legt sehr viel Wert darauf, dass sie ihren Teilnehmern moderne Geräte für die vielseitigen Therapieeinheiten zur Verfügung stellen kann.Im Anschluss startete die erste der drei Samstagsgruppen im Lochenbad mit den neuen Aquafitnessgeräten unter fachkundiger Anleitung.

Die Arbeitsgemeinschaft Balingen in der Rheuma-Liga Baden-Württemberg bietet Funktionstraining in Form von Trocken- und Wassergymnastik auf ärztliche Verordnung an.

Weitere Infos zur Arge Balingen sind unter www.rheuma-liga-bw.de/angebot-hilfe/selbsthilfe-vor-ort/arge/balingen/kontakt-infos einzusehen.