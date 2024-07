Rheintalbahnausbau: Ringsheims Bürgermeister fordert Interimshaltestelle in Rust

1 Während des Rheintalbahnausbaus wird der Nahverkehr extrem eingeschränkt. Weber fordert während dieser Zeit von der Bahn eine Lösung für Schüler, Pendler und Touristen. Foto: von Dittfurth

Im Zuge des Rheintalbahnausbaus soll es über mindestens sechs Jahre einen nur sehr eingeschränkten Nahverkehr zwischen Offenburg und Riegel geben. Für diese Zeit braucht die Südliche Ortenau eine Übergangslösung, fordert Pascal Weber.









Der Ringsheimer Bürgermeister bekräftigt, sich für einen attraktiven, nachhaltigen sowie finanziell und planerisch sinnvollen Interimshalt in und für die Südliche Ortenau einzusetzen. „Ganz besonders Pendler, Schüler und Touristen benötigen während aller Bauphasen attraktive Schienen-Verbindungen in und aus unserer Region. Deshalb brauchen wir und fordere ich, auch als Neu-Kreisrat, zusammen mit den Bürgerinitiativen einen Interimshalt in der Südlichen Ortenau. Aber bestimmt auch das Mittelzentrum Lahr und der Breisgau brauchen solche Halte“, betont Pascal Weber in einer Pressemitteilung.