Rheintalbahn bei Freiburg: Baustart im Breisgau – Güterzüge sollen raus aus den Orten

Mit dem Spatenstich hat der Bau einer neuen Güterzugstrecke entlang der A 5 bei Freiburg begonnen. Auf der Rheintalbahn soll das für besseren Personenverkehr sorgen.
Wo am Freitagvormittag noch ein Veranstaltungszelt, vier symbolische Schaufeln und ein als Fotohintergrund drapierter Bagger standen, werden schon bald schwere Geschütze auffahren. Denn in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 5 sollen zwei neue Gleise für den Güterzugverkehr auf der Rheintalbahn entstehen. Der symbolische Spatenstich mit viel Politprominenz aus Nah und Fern wurde am Freitag in Reute (Landkreis Emmendingen) bei Freiburg, knapp 50 Meter entfernt von der A 5, begangen.