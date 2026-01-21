Rheintalbahn-Ausbau: Friesenheimer Bahnhofsgebäude wird abgerissen

Der Friesenheimer Gemeinderat hat sich mit dem aktuellen Planstand zum Ausbau der Rheintalbahn beschäftigt.
In Oberschopfheim soll an der Leutkirche über der Rheintalbahn die bestehende Brücke abgebrochen werden. Ein Neubau soll an selber Stelle kommen. Diese Brücke soll künftig auch auf 40-Tonner ausgerichtet sein. Das Bahnhofsgelände in Friesenheim wird ein komplett anderes Gesicht erhalten. Das historische Bahnhofsgebäude wird vollständig abgerissen. An den neuen Bahnsteigen sollen bahnübliche Unterstände errichtet werden und der Ausbau erfolgt hier viergleisig. Der Fahrbahnwechsel erfolgt über die jeweils äußeren Gleise, barrierefrei. Der Tunnel wird durch einen längeren Tunnel ersetzt und erhält sowohl auf der Ostseite als auch der Westseite eine Rampe. Die Rampe auf der Ostseite soll nach dem Wunsch der Verwaltung und des Gemeinderats so gebaut werden, dass nach wie vor die Radboxen genutzt werden können.